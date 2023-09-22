中大獎吃喝玩樂一年 山東女嘆：還好沒不躺平才能起身迎接幸運

李輝抽中淘寶「生活錦鯉」，實現一年吃喝玩樂自由。（取材自微博）

山東女孩李輝日前成為淘寶「生活錦鯉」抽獎的幸運得主，實現一年吃喝玩樂自由。參與抽獎的人數超過100萬，她成為百萬分之一的幸運兒，但微博 卻遲遲沒有更新，連網友都焦急喊話，「快點上微博！開心一輩子！」

大眾新聞報導，這次錦鯉的獎品主要是吃喝玩樂生活服務類，除了清空購物車外，還包括一年隨心所欲飛、萬豪酒店住宿、上海迪士尼 、北京環球影城 、三山五嶽等十幾個熱門景點門票、國慶檔熱門電影電影票、十幾個國民級娛樂平台VIP全家桶套餐，以及肯德基、瑞幸、喜茶等熱門餐飲一年的兌換券等，十一出門旅遊還提供修圖、朋友圈文案潤飾服務。

20日下午5點左右開獎，直到晚上近9點，獲獎者李輝的微博還沒有反應。她的微博還停留在三小時前，「今天是個好天氣，可是心情不好」，網友留言說，「姊妹，現在心情好了嗎？」、「還是淘寶最懂你，拉百萬人哄你開心」、 「你的心情好了，我的不好了」。

原來當時李輝正在加班，直到晚上近9點，她才更新微博，「看到淘寶發的私信之後差點沒叫出聲了哈哈哈哈！現在心情變得超級無敵好！」

她說，吃晚餐時，同事還跟她開玩笑，「假如你中了潑天大獎，還會不會工作了？」李輝心想，「不可能，我自己也常參與抽獎活動，幸運從來沒有降臨過」，但她告訴同事，「還是不能躺平，不然幸運來了，你都來不及起身去接」。

李輝說，最吸引她的獎品是十幾個著名景點的免費門票，「像迪士尼、環球影城這些都一直很想去」。她本來打算十一長假去南京、杭州、上海玩一圈，結果中獎了，在江南可以隨心所欲吃喝玩樂，八天時間不夠用。