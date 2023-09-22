我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市飯店聚會 32人染桿菌性痢疾 1人險送命

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

中大獎吃喝玩樂一年 山東女嘆：還好沒不躺平才能起身迎接幸運

中國新聞組／北京22日電
李輝抽中淘寶「生活錦鯉」，實現一年吃喝玩樂自由。（取材自微博）
李輝抽中淘寶「生活錦鯉」，實現一年吃喝玩樂自由。（取材自微博）

山東女孩李輝日前成為淘寶「生活錦鯉」抽獎的幸運得主，實現一年吃喝玩樂自由。參與抽獎的人數超過100萬，她成為百萬分之一的幸運兒，但微博卻遲遲沒有更新，連網友都焦急喊話，「快點上微博！開心一輩子！」

大眾新聞報導，這次錦鯉的獎品主要是吃喝玩樂生活服務類，除了清空購物車外，還包括一年隨心所欲飛、萬豪酒店住宿、上海迪士尼、北京環球影城、三山五嶽等十幾個熱門景點門票、國慶檔熱門電影電影票、十幾個國民級娛樂平台VIP全家桶套餐，以及肯德基、瑞幸、喜茶等熱門餐飲一年的兌換券等，十一出門旅遊還提供修圖、朋友圈文案潤飾服務。

20日下午5點左右開獎，直到晚上近9點，獲獎者李輝的微博還沒有反應。她的微博還停留在三小時前，「今天是個好天氣，可是心情不好」，網友留言說，「姊妹，現在心情好了嗎？」、「還是淘寶最懂你，拉百萬人哄你開心」、 「你的心情好了，我的不好了」。

原來當時李輝正在加班，直到晚上近9點，她才更新微博，「看到淘寶發的私信之後差點沒叫出聲了哈哈哈哈！現在心情變得超級無敵好！」

她說，吃晚餐時，同事還跟她開玩笑，「假如你中了潑天大獎，還會不會工作了？」李輝心想，「不可能，我自己也常參與抽獎活動，幸運從來沒有降臨過」，但她告訴同事，「還是不能躺平，不然幸運來了，你都來不及起身去接」。

李輝說，最吸引她的獎品是十幾個著名景點的免費門票，「像迪士尼、環球影城這些都一直很想去」。她本來打算十一長假去南京、杭州、上海玩一圈，結果中獎了，在江南可以隨心所欲吃喝玩樂，八天時間不夠用。

她還打算嘗試一下沒有體驗過的生活，比如聽下1萬隻純種虛擬蚊子的叫聲， 學完淘寶上熱銷的「十八般傳統技藝」 ，學會吹口哨、翻花繩、做魯菜、踢毽子、打陀螺，當個寶藏女孩。

淘寶官微公布山東女孩抽中淘寶生活錦鯉大獎。（取材自大眾新聞）
淘寶官微公布山東女孩抽中淘寶生活錦鯉大獎。（取材自大眾新聞）
山東女孩李輝抽中淘寶生活錦鯉大獎。（取材自微博）
山東女孩李輝抽中淘寶生活錦鯉大獎。（取材自微博）

微博 迪士尼 環球影城

上一則

日對華食品出口暴跌41.2%、創12年來最大降幅

下一則

廣東女生罕病兒 檢查基因才知丈夫是表外甥

延伸閱讀

青島伴娘被滅火器噴到哀號求饒 官媒：暴力低俗婚鬧必須制止

青島伴娘被滅火器噴到哀號求饒 官媒：暴力低俗婚鬧必須制止
女教師檢舉遭一學院院長性侵未遂後打壓 山東師大：正調查核實

女教師檢舉遭一學院院長性侵未遂後打壓 山東師大：正調查核實
大阪環球影城「皮卡丘」紙花有巧思 遊客帶回家就少了這負擔

大阪環球影城「皮卡丘」紙花有巧思 遊客帶回家就少了這負擔
醒來發現醫生下班了 山東男因麻醉躺手術台竟被丟包

醒來發現醫生下班了 山東男因麻醉躺手術台竟被丟包

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...