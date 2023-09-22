西安交通大學將英語四六級與學位脫鉤 網幾一面倒反對

西安交通大學教務處9月20日發出通知稱，不再將大學英語四、六級考試列入考核。(新華社資料照片)

西安交通大學20日發出通知稱，即日起將英語四、六級與學士學位脫鉤。通知昨引發熱議，網民幾乎一面倒「不挺」，認為「英語是中國連結世界的途徑，反英語風氣大可不必」；前媒體人胡錫進也說，中國年輕人還是要學好英語，其他高校未必需要仿效西安交大的做法；不能把是否減少英語教學變成「政治正確」與否的尺。

據西安交通大學教務處20日發出的通知，經學校2023年第5次本科生院院務會研究決定，學校不再將大學英語四、六級考試、校內英語水平考試和校外其他各類英語考試是否參加及其考試成績，作為本科生畢業及學士學位授予條件。該決定自2023年9月1日起實施。

據極目新聞報導，西安交大教務處工作人員說，這是學校根據當前發展形勢作出的一個正常的舉措，其實十多年前就有高校推行四、六級考試與學位「脫鉤」的舉措，希望網民不要過度解讀，「這不是西安交大特立獨行的舉措」。

該工作人員解釋，不再把英語四、六級考試和學生「捆綁」起來，但學校培養方案裡的英語課程教學依然正常進行。此外，全國大學英語四、六級考試並未取消，學生可正常報名參加，若要出國深造也可以選擇考托福、雅思等。

不過這項「脫鉤」文件在網上引來不少網民留言「反對」，「反英語這樣風氣大可不必」、「學好英文對融入國際社會至關重要」、「不管祖國再怎麼發展，都不可能也不能與世界分割，英語是目前最通用的交流工具」。也有人認為，「回歸理性就好，不必過度解讀」。

官媒環球時報前總編輯胡錫進也在個人微博 發文對此評論指出，「英語還是要學好的，這是老胡對廣大高校學子們誠摯的建議。」西安交大的做法其他高校未必需要效仿。當下需要做的是讓英語教學回歸實事求是的理性。有些人從愛國主義的角度抨擊過度過濫的英語教學，但不能把是否減少英語教學變成「政治正確」與否的尺。

據澎湃新聞報導，近年來，也有多所高校宣布學位授予與英語四到六級脫鉤，比如南京、四川等地。不過，部分大學生也坦言，英語四、六級目前已成為各級人事部門錄用大學畢業生的標準之一，許多事業單位甚至國家公務員考試都規定要通過英語四、六級考試。即使學校不作硬性要求，也不能放鬆自己。