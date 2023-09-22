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參加杭州亞運開幕前 習近平考察浙江重溫楓橋經驗

中國新聞組／北京22日電
中國國家主席習近平20日在義烏國際商貿城考察。(新華社)
中國國家主席習近平20日在義烏國際商貿城考察。(新華社)

亞運外交上演，中國國家主席習近平已經現身浙江義烏、紹興，將出席23日舉行的杭州亞運會開幕式，並為赴華各國政要舉行歡迎宴會和雙邊活動。

由於義烏「世界小商品之城」之稱，多是對外貿易、主攻國際訂單，整座城市由大小民企構成，並形成綿密的供應鏈關係。外界普遍認為，習此行提振低迷的民企信心意味濃厚。

新華社報導，習近平20日已抵浙江金華市，先後考察義烏市後宅街道李祖村、義烏國際商貿城，了解當地發展特色產業、推進鄉村振興和發展對外貿易、推動高品質發展等情況，他寄語現場商戶：「祝義烏的小商品，大市場，不斷的再造新的輝煌！」現場商販對此報以熱烈鼓掌。

習近平21日在紹興市考察，前往浙東運河文化園，了解古運河發展演變歷史和大運河保護及大運河國家文化公園建設等情況。他到楓橋經驗陳列館，重溫「楓橋經驗」誕生演進歷程，了解新時代「楓橋經驗」創新發展情况

據香港明報報導，習近平2002年至2007年在浙江工作，曾任代省長、省委書記等職。「楓橋經驗」是指1960年代初，紹興諸暨楓橋鎮「發動和依靠群眾，堅持矛盾不上交，就地解決」，實現「捕人少，治安好」的經驗，被認為是化解矛盾的維穩好做法，習近平2003年曾大力推廣「楓橋經驗」。

本報系聯合報引述中國外交部消息，中國外交部發言人華春瑩宣布，習近平22日至23日出席杭州亞運會開幕式，並為赴華出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

據報導，她並指出，赴華出席開幕典禮的外國領導人有：柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統阿塞德、科威特王儲米沙勒、尼泊爾總理普拉昌達、東帝汶總理夏納納、南韓總理韓德洙、馬來西亞國會下議院議長佐哈里。

此外，汶萊蘇丹代表蘇弗里親王、卡達埃米爾代表焦安親王、約旦親王費薩爾、泰國公主希里婉瓦麗、吉爾吉斯副總理拜薩洛夫等也將出席相關活動。

超1億位數位火炬手共同點燃主火炬。(央視截圖)
超1億位數位火炬手共同點燃主火炬。(央視截圖)

習近平 華春瑩 供應鏈

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