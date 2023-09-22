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亞運9月23日開幕 逾億數位火炬手點火、首創雙3D VR場景

中國新聞組／杭州22日電
9月21日，浙江杭州，杭州第19屆亞運會運動員村內舉行代表團歡迎儀式，歡迎入住運動員村的代表團。圖為約旦代表團成員與杭州亞運會吉祥物「宸宸」合影。(中新社)
9月21日，浙江杭州，杭州第19屆亞運會運動員村內舉行代表團歡迎儀式，歡迎入住運動員村的代表團。圖為約旦代表團成員與杭州亞運會吉祥物「宸宸」合影。(中新社)

杭州亞運會開幕式將於9月23日晚舉行，開幕式有四大亮點，包括首創雙3D VR場景、通過AR技術萬人放天燈、數位煙花以及全民參與點火炬。除將有超1億名數位火炬手與真實火炬手一起點燃主火炬，還有地球上最大的立體透視網幕，將錢塘江等景色搬到舞台上，以簡約、環保方式，表達中國以及擁抱亞洲的主題。

綜合文匯報、浙江新聞報導，杭州亞運會開閉幕式總導演沙曉嵐昨在籌備工作新聞發布會上表示，開幕式主題為「潮起亞細亞」。以三大篇章、兩個首創、四重價值，呈現詩畫江南、幸福生活的美好圖景。以音樂劇串聯越劇，結合東方美學和西方藝術。以數位融合實景，彰顯智能時代的科技創新。

超1億位數位火炬手共同點燃主火炬。(央視截圖)
超1億位數位火炬手共同點燃主火炬。(央視截圖)

最具代表性的是，開幕式將杭州地標古建拱宸橋以裸眼3D效果搬上舞台。雙3D威亞也將雙人舞搬到了空中，舞者與地屏和網幕上呈現的超高比例還原的錢塘江交叉潮、一線潮等反覆互動。導演陸川說，這個185米立體網幕是地球上最大的銀幕，有九個IMAX大。

杭州亞運會開幕將盛大演出。(新華社)
杭州亞運會開幕將盛大演出。(新華社)

開幕式重頭戲的點燃火炬環節，主火炬台由19根鏡面材料彎曲柱子組成，通過數實融合技術點火。沙曉嵐說，今次回歸開放式點火，「很開心我們將會有上億人一起參加，這是一次世界首創的創舉，亦體現了人類命運共同體的理念。」除了全民參與，環保是主題之一，也將首次使用綠色能源作為燃料。

開幕式也將不設燃放實體煙花環節，改為利用AR技術施放。導演組還在觀眾席中隱藏近百個小舞台，象徵開啟幸福之門，觀眾也可透過手機和萬人一起AR放孔明燈。開幕正值秋分，主題曲唱響時，從「大蓮花」體育場上空飄散而來的仿真桂花瓣及四處散發的桂花香芬，讓觀眾感受杭州的秋日盛景。另外，現場也為每位觀眾準備餐包禮包及飲用水。

新華社報導，杭州亞運會昨天迎來代表團單日入境最高峰，有35個國家和地區代表團的3200餘名亞運賽事人員抵達杭州蕭山國際機場。

杭州亞運的主場館。 (中新社)
杭州亞運的主場館。 (中新社)

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