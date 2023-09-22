震盪市下壓力大 基金經理跨界多 有人改直播賣課、當外賣小哥

「基金經理轉型健身教練」的消息瞬間引起廣泛熱議。此為示意圖。（取材自每日經濟報）

基金市場中近日突然瘋狂流傳一張截圖，一位前公募基金經理吳明鑑在朋友圈稱，「統一答覆下各位尊敬的賣方大佬：本人早已不在公募，轉職健身 +滑雪 教練，實在抱歉，幫不上忙了。」他還曬出自己的腹肌照和滑雪照，「基金經理轉型健身教練」的消息瞬間引起廣泛熱議。據報導，多位基金經理人已進行了大跨距的「轉型」。

券商中國報導，向吳明鑑求證，他回應：「純屬娛樂，開個玩笑，我現在任職於一家私募。」吳明鑑也在朋友圈澄清：「那天為了回應拉票的大佬們，就解釋下已經離開公募許久，順便開了個玩笑。目前還在私募，順便做點小生意，當下最看好的，包括冰雪運動產業鏈和健康醫美產業鍊等等。」

雖然是一場烏龍，但公募基金經理離任已經不是稀罕事。Wind統計，自今年年初至今，已經有90家基金的194位基金經理人離職。據中國基金報，從批露的基金經理離任原因來看，以「個人原因」及「個人發展原因」居多。華南一位公募人士表示，「個人原因」通常包括「公奔公」、「公奔私」、「業績不佳未通過考核」，以及公司治理問題。

震盪市下，基金經理大壓力大離職者多。而值得注意的是，有多位基金經理人進行了大跨距的轉型。

根據界面新聞報導，今年7月，2018年的混合基金冠軍、前公募基金經理杜振業緊跟時代潮流，加入直播賣課的行列。在抖音直播間，他推出了價格為2980元的會員課，目前擁有超10萬粉絲。杜振業也表示，自己目前還在私募工作，白天以主業為主，晚上有時間會進行直播，私募基金相對靈活，他是以個人名義進行直播，而非所在公司名義。

另外，今年6月，廣州一私募基金經理人轉行做外送小哥的消息也刷屏朋友圈。梁智俐曾經是廣州某銀行員工，在銀行業摸爬滾打9年，曾任該銀行分行行長3年、私募基金經理一年半，因金融市場大環境影響選擇加入外賣小哥。

據報導，近兩年市場環境向好，公募基金主管和基金經理人「奔私潮」再起。中國證券投資 基金業協會資料顯示，不少高階主管和基金經理人離職創業，成立私募基金。「當然，不排除有些公司是5、6月發年終獎。領完年終獎後，有跳槽意向的基金經理就會離職。」另一方面，券商資管也從公募基金挖角。