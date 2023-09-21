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十一長假還沒到、旅宿先漲10倍 「來住我家」短租興起

中國新聞組／北京21日電
暑期遊高溫未退，不少中國民眾已開始為十一長假出遊做準備。圖為暑假期間南京秦淮河畔遊客眾多。(中新社)
暑期遊高溫未退，不少中國民眾已開始為十一長假出遊做準備。圖為暑假期間南京秦淮河畔遊客眾多。(中新社)

十一長假即將到來，各大熱門旅遊城市的飯店民宿價格水漲船高。青島飯店61元漲至721元，洛陽飯店178元漲到872元，被批「吃相難看」。促使不少網友發起了「十一住我家」的私宅短租行動。另外，為了讓外國人更容易到訪中國旅遊，外交部優化來華簽證申請表，辦理更加便捷。

上游新聞報導，據攜程旅遊預測報告顯示，截至9月13日，十一國內遊、出境遊雙雙火爆，機票、景區、飯店、跟團遊等產品已進入預訂高峰期，一些熱門旅遊地的度假飯店、網紅民宿的熱門房型已一房難求。

但不少網友感嘆在假期預定機票和酒店十分「肉疼」，酒店民宿價格比平時翻了幾倍。

一名湖北網友表示，原來要訂的青島飯店，價格不到70元，結果十一長假直接起飛到700多一晚。」搜尋其他青島飯店，在十一的價格也是飆漲十倍多，還不含早餐。

不少連鎖中階飯店的價格也上漲不少，成都太古里全季飯店的「大床房」為例，11月1日-2日的價格為440元一晚，而10月1日-2日的定價則為983元一晚，約為淡季價格的2.23倍。

網友發起「十一住我家」的貼文。(取材自上游新聞)
網友發起「十一住我家」的貼文。(取材自上游新聞)

飯店民宿價格暴漲，不少網友另闢蹊徑，選擇住在旅遊目的地網友們提供的私宅。搜尋成都、重慶、西安、廈門等熱門旅遊城市發現，不少當地網友發文招募短期租客。以西安雁塔樓區一件套房為例，搭地鐵到鐘樓只需要半小時左右。出租的房間為次臥，價格為非假日100-120元/天，假日150-180元/天。

不過河南澤槿律師事務所主任付建表示，類似行為有許多風險。房主和房客沒有簽署任何協議，一旦出現糾紛難以維權。其次，房主不具備旅遊住宿服務相關批准，可能面臨行政處罰。

另據環球網報導，為進一步便利外國人申請來華簽證，經徵求有關部門的意見，外交部對外國人來華簽證申請表進行了優化。 

發言人毛寧指出， 此次優化設計7個大項，15個子項，主要涉及申請人的教育背景、家庭資訊、旅行經驗等，減少了文字性的填報內容。 例如，申請人的國際旅行經驗從5年縮短為1年，教育背景目前只需要填報最高學歷，申請人的填表時間將大大縮短，辦理來華簽證將更加便捷。 新版的簽證申請表已經上線。

十一長假的飯店費用已經大漲。(取材自上游新聞)
十一長假的飯店費用已經大漲。(取材自上游新聞)

簽證 民宿 教育

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