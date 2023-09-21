跳橋救人後99天 杭州外賣郎成亞運火炬手

彭清林成為亞運火炬手。（取材自杭州亞運官網）

杭州亞運火炬傳遞20日最後一站啟動，火炬手彭清林接棒時，人群中傳來陣陣喝采聲。31歲的彭清林本業是外帶小哥，99天前他送外賣路過錢塘江西興大橋時路遇輕生女子，縱身跳入江中救人。不少網友稱讚，「真英雄」。

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綜合媒體報導，今年6月，彭清林送外送路過錢塘江西興大橋，看到有女子跳水輕生，隨即翻過欄桿，雖然說著「媽呀，有點高啊」，但還是義無反顧地從大橋上跳下。他在水中迅速抓住女子的胳膊，與前來救援的警方合作，將女子推上快艇 ，成功救起。

事後，他自己游回岸邊，繼續送外賣，完成工作後才回家換衣物，到醫院檢查才發現胸椎壓縮性骨折。不過彭清林表示，雖然有些後怕，但不後悔，畢竟是一條人命。

今年6月，彭清林從12米高的大橋上跳下救起落水女子。（影片截圖）

事件後，杭州美團總部所在地拱墅區文暉街道，為彭清林頒發「最美騎手」榮譽證書和5000元（人民幣）現金獎勵。美團外賣也為他頒發「美團先鋒騎手」榮譽證書及5萬元現金獎勵。他亦被網民大讚是「真英雄」。

火炬傳遞當天，他舉著火炬，跑過自己救過人的大橋，彭清林說，「這種感覺太不可思議了，也很美妙，更感到光榮」。

9月20日，火炬手彭清林在火炬傳遞。（新華社）