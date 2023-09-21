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證明產品無毒 國貨董事長直播吃肥皂…網友：會吐泡泡嗎？

中國新聞組／北京21日電
老牌國貨董事長證明無害直接吃肥皂。（取材自頂端新聞）
老牌國貨董事長證明無害直接吃肥皂。（取材自頂端新聞）

為了證明自家生產的肥皂安全無添加，內蒙古包頭國產品牌紅衛董事長奇德喜，在直播中生吃肥皂。目前，其官方店舖已上架「79元套餐」、「董事長同款肥皂」等多種商品。網友也打趣地問，「味道到底咋樣？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，直播中，紅衛董事長一邊說著：「裡面沒有任何有害的東西，你看。」然後拿起肥皂開始咬，「呀，這個乾了咬不動」，隨後對著肥皂又咬了一口，然後就著礦泉水喝下。

他表示，該產品採用牛羊油製造沒有任何副作用，僅用來分解人體油脂。

據官方帳號介紹，紅衛在1952年建廠，堅持生產「零石化添加」的洗滌劑，所有成分均取自食材，產品有皂類、粉類、液洗類、清潔類四大系列，其產品印有「紅衛以食品標準創造一塊可以吃的天然皂」字樣。

看到董事長賣命表演，有網友調侃，「以後餓了就買塊肥皂吃」、「能不能出個巧克力味的？」、「吃了不會吐泡泡吧」。隨後，上海硫磺皂官方帳號留言稱，「讓自家廠長也吃一個」。

據了解，傳統肥皂的基本製作原理為油脂和鹼相互作用生成，牛羊油是製造肥皂的上等原料且無害，理論上可以極少量食用，但不建議食用。

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