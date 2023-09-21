房市不好？這地「人才房」萬人搖號搶 6折錯過不再

掀起萬人搶房的深圳人才房。(取材自上游新聞)

為幫助有才華的人解決居住的問題，深圳「萬人搖」再現搶人才房。據報導，位於前海片區的雲海灣花園計畫近日推出718套人才房，吸引10896戶認購，相當於平均15戶家庭搶一棟房源。專家分析，雲海灣花園之所以如此搶手，主要是深圳未來不再建設人才房，且10年後可以成為自有房屋上市流通，加上相較同社區商品住房約打了6折的價格，促使這個項目火熱。

上游新聞報導，9月18日，深圳市前海管理局發布通知稱，雲海灣花園計畫住房認購工作已於2023年9月13日18:00結束，共11181戶家庭提交認購申請。經審核，本批次住房資格審核合格的認購申請家庭共10896戶。

公開資料顯示，雲海灣花園人才住宅計畫位於深圳前海桂灣片區，由深業集團和人才安居集團共同打造。人才住宅專案配售均價為55200元（人民幣，下同）／平米（0.3025坪），預計2025年8月31日交貨。與該社區商品住房9.2萬元／平米的備案均價相比，雲海灣花園的人才住房價 格相當於打了個6折。

此前，雲海灣花園在6月推售919套商品住房，單價區間約8萬元至10.5萬元／平米，6月25日深業雲海灣開發商即對外宣稱，「歷時15小時線上選房，最終成交900套，開盤當日去化率超98%，單盤攬金100億。」

深圳樓市上一次萬人打新搖號，要追溯到今年3月份「小陽春」，當時深鐵熙府項目住房、安居同樂馨苑項目住房均超萬戶認購申請，但沒有像現在這麼火爆。9月11日，深圳市住房保障署也公布了深業頤瑞府和御棠上府兩個人才房項目認購情況，兩個項目共吸引9426戶家庭認購搖號，平均14戶搶1套房。