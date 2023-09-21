我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

房市不好？這地「人才房」萬人搖號搶 6折錯過不再

中國新聞組／北京21日電
掀起萬人搶房的深圳人才房。(取材自上游新聞)
掀起萬人搶房的深圳人才房。(取材自上游新聞)

為幫助有才華的人解決居住的問題，深圳「萬人搖」再現搶人才房。據報導，位於前海片區的雲海灣花園計畫近日推出718套人才房，吸引10896戶認購，相當於平均15戶家庭搶一棟房源。專家分析，雲海灣花園之所以如此搶手，主要是深圳未來不再建設人才房，且10年後可以成為自有房屋上市流通，加上相較同社區商品住房約打了6折的價格，促使這個項目火熱。

上游新聞報導，9月18日，深圳市前海管理局發布通知稱，雲海灣花園計畫住房認購工作已於2023年9月13日18:00結束，共11181戶家庭提交認購申請。經審核，本批次住房資格審核合格的認購申請家庭共10896戶。 

公開資料顯示，雲海灣花園人才住宅計畫位於深圳前海桂灣片區，由深業集團和人才安居集團共同打造。人才住宅專案配售均價為55200元（人民幣，下同）／平米（0.3025坪），預計2025年8月31日交貨。與該社區商品住房9.2萬元／平米的備案均價相比，雲海灣花園的人才住房價格相當於打了個6折。

此前，雲海灣花園在6月推售919套商品住房，單價區間約8萬元至10.5萬元／平米，6月25日深業雲海灣開發商即對外宣稱，「歷時15小時線上選房，最終成交900套，開盤當日去化率超98%，單盤攬金100億。」 

深圳樓市上一次萬人打新搖號，要追溯到今年3月份「小陽春」，當時深鐵熙府項目住房、安居同樂馨苑項目住房均超萬戶認購申請，但沒有像現在這麼火爆。9月11日，深圳市住房保障署也公布了深業頤瑞府和御棠上府兩個人才房項目認購情況，兩個項目共吸引9426戶家庭認購搖號，平均14戶搶1套房。

國家高端智庫CDI研究員宋丁表示，雲海灣花園此次引起大反響，主要是深圳住房保障體系轉型，未來不再建設人才房，其在10年後可以成為自己的房子，上市流通。而之後的可售型保障性項目都將為共有產權住房，封閉式流轉；其次是計畫本身的區位好，位於前海的範疇。另外，就是價格更可接受，以及現在處於大的政策寬鬆的通道裡面，人們購買房子遇到的阻力相對較少。

掀起萬人搖號搶房的深圳人才房。(取材自上游新聞)
掀起萬人搖號搶房的深圳人才房。(取材自上游新聞)

房價

上一則

跳橋救人後99天 杭州外賣郎成亞運火炬手

下一則

曾是中國神童28歲無業 還說「混吃等死反而能幸福一輩子」

延伸閱讀

布碌崙華社探62分局 同慶中秋

布碌崙華社探62分局 同慶中秋
贈消費券、辦跨境美食節…深圳21猛招 吸港澳客北上消費

贈消費券、辦跨境美食節…深圳21猛招 吸港澳客北上消費
深圳法國餐混三色豆 港人怨中伏 網譏：付智商稅

深圳法國餐混三色豆 港人怨中伏 網譏：付智商稅
深圳暴雨破7極值 車站變汪洋 珠海、廣州等地也成災

深圳暴雨破7極值 車站變汪洋 珠海、廣州等地也成災

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解