一線城第1個… 廣州外圍解除限購 再為房市催買氣

廣州也成為廣州繼十天前率先落地執行低首付及利率之後，再成為首個調整限購的一線城市。示意圖。（中通社資料照片）

廣州市調整樓市限購政策，即日起解除黃埔、番禺、花都及白雲區部分地區限購措施，並放寬非該市戶籍家庭購屋條件。廣州成為首個調整限購的一線城市。分析指廣州在執行「認房不認貸」等新政後，成交量未見明顯成長，必須優化調整，為房市復甦「再添一把火」。而迄今全國有10餘城市已全面取消住房限購，是中國樓市政策重大轉折的一大訊號。

南方都市報報導，廣州市昨晚發布「廣州市人民政府辦公室關於優化本市房地產 市場平穩健康發展政策的通知」，並宣布自昨起執行。新政策落地表明，廣州外圍的黃埔、番禺、花都及白雲區部分地區已解除限購，從2010年開始的全區限購格局被打破。

據通知，在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區買樓，廣州市戶籍居民家庭限購2套住房。廣州非本市戶籍居民家庭的購屋條件為在該市連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險證明原規定滿5年，這次調整到只需2年。越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城等區個人銷售房屋增值稅徵免年限也從5年調整為2年。

這也是繼十天前廣州率先落地執行低首付及利率之後，再一次放寬樓市政策。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，這次廣州放寬限購政策，訊號意義非常強，意味著限購政策從二線城市的放鬆，或者說從之前的三線城市放鬆進入到二線，現在開始進入到一線。

至於廣州為什麼要率先放寬限購，報導指出，據中指研究院調查，新政後，廣州的購屋意願、價格上漲預期均不如北京 上海。同時，廣州在執行「認房不認貸」政策後成交未出現明顯成長。中指研究院廣州分院研究主管陳雪強認為，此次調整將進一步激發市場需求的釋放。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，「此次一攬子政策更意在托底，穩定市場情緒，避免大幅下行」。

中國新聞網報導，目前已有10餘城市全面取消住房限購，意味著在中國重點城市實施了13年的住房限購政策正逐步退出。中國房地產市場逐步進入新階段。

另據新華社報導，雄安新區在住房制度改革上再進一步，取消商品住房預售，實行現房銷售，實現「所見即所得、交房即交證」。同時支持有意願的人才透過租屋解決住房問題，並在教育、醫療、就業 等公共服務領域「租售同權」。