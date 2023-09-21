拉屎發財 捐贈糞便志工月入6600 但合格率僅10％

西安菌佑醫療科技發展有限公司聯合西安交大一附院推出的「糞便菌群志工招募」通知引發社會關注。（取材自紅星新聞）

中國網路上近日出現一則「糞便菌群志願者招募」通知引發關注。據發出通知的醫療科技公司表示，捐贈糞便一次補貼100（人民幣，下同）至300元不等，以每月最多限捐22次計算，每月可進帳約6600元補助津貼，吸引大批民眾報名賺外快。但實際通過率僅約10%，因為有刺青、打耳洞甚至有心理疾病等人都沒資格捐。

紅星新聞報導，這則通知是由西安菌佑醫療科技發展有限公司（下稱「菌佑醫療」）聯合西安交大一附院推出的「糞便菌群志願者招募」活動。招募公告顯示，糞便捐贈者需為18到30歲健康成年人（在校大一、大二學生優先），同時BMI值在18.5至23.9kg/㎡。另也要求無既往病史、不熬夜、不抽菸、不飲酒，且要有運動習慣，三餐規律，日常排便正常等。

根據通告中的招募流程，除了要通過身體體檢，志工還需接受心理健康訪談，並詢問既往病史或家族遺傳等。「菌佑醫療」公司員工稱，因為透過篩選的健康糞便菌叢，未來將服務於憂鬱症 患者的治療，會格外強調這項檢查計畫。

此外，在報名糞便捐贈前，還需填寫一份長達12頁的「捐贈者招募健康評估量表」，裡面會詢問受試者近期有沒有做醫美、打耳洞、有無刺青等。「例如在3個月內有打耳洞或做紋身，那麼就有可能存在感染的風險，因此不建議此類人群近期做糞便捐贈。」工作人員表示。

「我們希望是在校大學生，但篩選只要年齡符合，並沒有學歷限制。」工作人員解釋，並稱自9月7日發布糞便捐贈招募公告以來，已有不少西安本地的年輕人前去報名諮詢，但從目前來看，能通過身體檢查，符合捐贈條件的合格率僅有10%左右。

在菌佑醫療發布的招募公告中看到，對於符合資格的糞便捐贈者，公司可提供免費體檢（價值2000元/次）以及全年健康指導。成為合格的糞便捐贈者後，每次捐贈都提供營養補貼和交通補貼（100元/次）。若成為最佳糞便捐贈者，還有額外獎勵和愛心證書。如果最後透過篩選成為糞便捐贈者，每一次捐獻都會給予補貼。

「篩選合格後，捐贈糞便次數不受限，捐贈越多補貼就越多。」菌佑醫療一名工作人員說，由於合格的糞便菌群稀缺，因此志工只要願意，每個工作日都能進行糞便捐獻，且後續補貼價格會提高到最高300元/次。每位捐贈者的資料都會嚴格保密，甚至姓名都會用代號。

復旦大學附屬中山醫院消化科表示，招募糞便是為了進行糞便菌群移植（FMT），即將健康人糞便中的功能菌群，移植到患者胃腸道內，重建新的腸道菌群，實現菌叢失調相關疾病的治療。國內外研究證實，糞菌移植對艱難梭菌感染、發炎性腸道疾病、腸躁症等消化系統疾病有一定療效，甚至在肥胖 、糖尿病、自閉症、腫瘤、憂鬱症等領域的治療也有所突破。

根據西安菌佑官方微信 公眾號的文章介紹，該公司於今年8月在當地舉辦了菌叢移植中心成立儀式，成為西北地區首家精準菌群移植中心。同時，該公司聯合西安交大一附院，建立起西北地區首家GMP級別移植用腸道菌叢製備車間、人體菌叢及菌株寶藏庫。

這則通知被網傳後引發關注，許多網友也摩拳擦掌準備報名捐糞便：「所以說身體是革命的本錢！在健康的身體裡，連粑粑都是一筆可觀的財富！」「所以在哪裡報名呢」「眾多網友聞糞而來」「副業這不就來了嗎」「這滔天的富貴，希望大家都能接得住」「拉屎發財」「評論區真的是群情激糞啊」。