3大叔直播 1晚賣1000噸洗衣粉…工廠：火了也煩惱

直播間裡的「老年主播」反引起網友關注。（取材自橙柿互動·都市快報）

三位大叔在老舊廠房裡直播，推廣洗滌產品。他們沒有流暢的帶貨話術，在直播間現學現賣，略顯手足無措，卻意外收穫10萬粉絲捧場，賣掉了1000噸洗衣粉。據了解，三位大叔為什麼做起直播帶貨，是因為老品牌「活力28」倒閉，代工廠為清理囤貨，員工只好親自在直播間叫賣，度過難關。面對突然暴紅，工廠員工說「火了也很煩惱」。

來源：YouTube

極目新聞報導，螢幕前，三個戴著老花眼鏡的大叔，不懂得要喊粉絲「寶寶們」，開口一句「孩兒們」，讓觀眾聽了瞬間破防，「感覺到了花果山啊」。

剛開始，大叔們不懂直播規則，不小心說錯話，被平台封了三、四次。嚇得他們面面相覷嚇得不再說話，長時間安靜坐著。網友不停提問，大叔們急中生智，臨時製作字牌回答粉絲問題。他們不會調鏡面，直播間的字是反的。最後他們寫在紙上背對手機，用手電筒在紙的後面照亮。

直播間裡的「老年主播」反引起網友關注。（取材自橙柿互動·都市快報）

他們還點開了「晚發即賠」售後服務，粉絲們急了，立刻提醒他們關掉，教了半天，結果大叔們誤操作，把美顏關了。一位大叔還納悶，「是不是美顏關掉就變成糟老頭子了？」

粉絲說：「你還是找個年輕人來直播吧！」大叔卻說：「別看我戴個眼鏡，我已經是廠裡最年輕的了。」就這樣，當天晚上他們賣掉了1000噸洗衣粉。

據了解，「活力28，沙市日化」工廠創建於1950年，後來跨國企業開始收購國產品牌，「活力28」這個品牌被雪藏，今年6月發布解散通報。

活力28的洗衣液。（取材自橙柿互動·都市快報）

直播的成都意中洗滌用品公司是其代工廠，公司員工說，「說心裡話，也想請美女帥哥，但沒請到。這次直播火出圈，真是誤打誤撞。我們就臨時抽調三個人，他們工作稍微閒一點，就讓他們去臨時播一下，沒想到就這樣火了」。

談到直播熱度，該員工稱：「我們也很煩惱，因為我們只是一個代工廠，突然一下有這麼多流量。當然也確實解決了非常多的問題，庫存積壓了非常多。但現在也造成了很大的困擾，我們最大的願望是可以平穩地生產，按時按量交付客戶訂單」。