我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋季國內機票降價29% 預定年底行程手腳要快

普亭會王毅 俄媒證實：接受習近平邀請 10月訪中

3大叔直播 1晚賣1000噸洗衣粉…工廠：火了也煩惱

中國新聞組／北京20日電
直播間裡的「老年主播」反引起網友關注。（取材自橙柿互動·都市快報）
直播間裡的「老年主播」反引起網友關注。（取材自橙柿互動·都市快報）

三位大叔在老舊廠房裡直播，推廣洗滌產品。他們沒有流暢的帶貨話術，在直播間現學現賣，略顯手足無措，卻意外收穫10萬粉絲捧場，賣掉了1000噸洗衣粉。據了解，三位大叔為什麼做起直播帶貨，是因為老品牌「活力28」倒閉，代工廠為清理囤貨，員工只好親自在直播間叫賣，度過難關。面對突然暴紅，工廠員工說「火了也很煩惱」。

來源：YouTube

極目新聞報導，螢幕前，三個戴著老花眼鏡的大叔，不懂得要喊粉絲「寶寶們」，開口一句「孩兒們」，讓觀眾聽了瞬間破防，「感覺到了花果山啊」。

剛開始，大叔們不懂直播規則，不小心說錯話，被平台封了三、四次。嚇得他們面面相覷嚇得不再說話，長時間安靜坐著。網友不停提問，大叔們急中生智，臨時製作字牌回答粉絲問題。他們不會調鏡面，直播間的字是反的。最後他們寫在紙上背對手機，用手電筒在紙的後面照亮。

直播間裡的「老年主播」反引起網友關注。（取材自橙柿互動·都市快報）
直播間裡的「老年主播」反引起網友關注。（取材自橙柿互動·都市快報）

他們還點開了「晚發即賠」售後服務，粉絲們急了，立刻提醒他們關掉，教了半天，結果大叔們誤操作，把美顏關了。一位大叔還納悶，「是不是美顏關掉就變成糟老頭子了？」

粉絲說：「你還是找個年輕人來直播吧！」大叔卻說：「別看我戴個眼鏡，我已經是廠裡最年輕的了。」就這樣，當天晚上他們賣掉了1000噸洗衣粉。

據了解，「活力28，沙市日化」工廠創建於1950年，後來跨國企業開始收購國產品牌，「活力28」這個品牌被雪藏，今年6月發布解散通報。

活力28的洗衣液。（取材自橙柿互動·都市快報）
活力28的洗衣液。（取材自橙柿互動·都市快報）

直播的成都意中洗滌用品公司是其代工廠，公司員工說，「說心裡話，也想請美女帥哥，但沒請到。這次直播火出圈，真是誤打誤撞。我們就臨時抽調三個人，他們工作稍微閒一點，就讓他們去臨時播一下，沒想到就這樣火了」。

談到直播熱度，該員工稱：「我們也很煩惱，因為我們只是一個代工廠，突然一下有這麼多流量。當然也確實解決了非常多的問題，庫存積壓了非常多。但現在也造成了很大的困擾，我們最大的願望是可以平穩地生產，按時按量交付客戶訂單」。

粉絲為他們製作的漫畫。（取材自橙柿互動·都市快報）
粉絲為他們製作的漫畫。（取材自橙柿互動·都市快報）

上一則

亞運在即 擔心地道戰? 杭州井蓋全貼上了安檢標籤

下一則

為文明？ 景德鎮城管闖入店強撕廣告 惹眾怒

延伸閱讀

太囂張… 襲臀直播女記者 西班牙色狼被逮

太囂張… 襲臀直播女記者 西班牙色狼被逮
想復出？李易峰嫖妓沉寂1年 露臉直播5分鐘遭舉報

想復出？李易峰嫖妓沉寂1年 露臉直播5分鐘遭舉報
張晨光合體明道 「兩代霸總」直播6小時賣破300萬

張晨光合體明道 「兩代霸總」直播6小時賣破300萬
李易峰爆嫖妓一年後要復出？直播5分鐘遭舉報 網友這麼說…

李易峰爆嫖妓一年後要復出？直播5分鐘遭舉報 網友這麼說…

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
薪水最高的10個大學文憑 逾半達10萬元

薪水最高的10個大學文憑 逾半達10萬元

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　
中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開
最健康的脂肪 大人小孩都攝取不夠

最健康的脂肪 大人小孩都攝取不夠