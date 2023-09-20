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捲李佳琦翻車事件…花西子道歉信一半在宣傳 被批沒誠意

中國新聞組／北京20日電
李佳琦是花西子的首度推薦官。（取材自瀟湘晨報）
李佳琦是花西子的首度推薦官。（取材自瀟湘晨報）

日前，直播一哥李佳琦在帶貨國貨美妝花西子眉筆時，一句質疑粉絲工資沒漲、有沒有認真工作的問話讓他陷入人設危機，花西子眉筆價格也被網民酸「比黃金還貴」。在沉默九天之後，花西子終於發文道歉，但文中誠意不足又只顧宣傳品牌，讓花西子被再被罵上熱搜。

來源：YouTube

綜合媒體報導，花西子官博聲明表示，「真誠地和大家說聲抱歉，過去一周花西子受到了全網極大的關注，我們誠惶誠恐、手足無措，品牌此前也一直沒有發聲。這段時間裡，我們不斷吸收大家的批評、意見和建議。非常抱歉，占用了過多的公共資源。感激大家的鞭策，相關的意見我們已經充分記錄，團隊也在一一比照、修正和提升，秉承初心，為大家帶來更好的產品、提供更好的服務」。

花西子的道歉信中，沒有提到李佳琦，反而宣傳起自己品牌。（取材自微博）
花西子的道歉信中，沒有提到李佳琦，反而宣傳起自己品牌。（取材自微博）

但是，這份聲明中隻字未提李佳琦和79元（人民幣，下同）眉筆一事，甚至道歉信的後半部分內容引起網友質疑，稱根本是在在宣傳花西子的產品及其優異品質，強調花西子在化妝品行業內的地位和影響力，並展示了其產品在消費者中的受歡迎程度。

事後有媒體發起關於「如何看待花西子道歉」的網路投票，2.2萬人參與。其中1萬名網友認為花西子沒有回應價格問題，5000多名網友認為其回應太晚，近5000名網友認為其更像品牌廣告。

有網友分析，這封451字的信分成三個部分：154字抱歉、218字宣傳、12+67字套話。給人一種「雞賊」的感覺，既不願意清清楚楚地說明自身存在的問題，又想輕輕鬆鬆地從負面輿論中擺脫出來。

說到底，這封信既不夠真誠也不夠實在。既然都在「吸收大家的批評、意見和建議」，為何不針對一些大眾關心的問題一一回應？既然「團隊也在一一比照、修正和提升」，為何不一一展示？說了這麽多，最後又來一句「無法一一回覆」，難免被指避重就輕。

花西子發起抽獎活動，下圖為引起「太貴」批評的眉筆。（取材自微博）
花西子發起抽獎活動，下圖為引起「太貴」批評的眉筆。（取材自微博）

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