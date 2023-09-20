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校園預製菜 家長抵制 有人辭職送飯 央媒：誰願讓孩子「頓頓吃」

中國新聞組／北京20日電
多地家長反對預製菜進入校園。（取材自微博）
多地家長反對預製菜進入校園。（取材自微博）

近幾個月，中國各地大力推廣預製菜，中央一號文件首度寫入預製菜，央視還辦起預製菜爭霸賽，鼓勵廠商拚「食力」出圈。但是，美媒觀察到地方卻掀起一波拒絕預製菜進校園的風潮，有家長批評預製菜口感不佳，也有家長不願意孩子的食物充滿添加物，甚至有家長為了孩子吃得營養，辭職只為天天送飯。

自由亞洲電台報導，含有食品添加劑和防腐劑的預製菜，主要用於餐廳、快餐店。最近，各地教育局鼓勵將預製菜送入校園，遭到學生家長的強烈反對。

綜合多家媒體報導，江西贛州蓉江新區多名中小學生家長投訴，給學生統一配送的午餐有速度慢、質量差、口感不佳等問題，更指孩子覺得預製餐的質量很差，根本咽不下，甚至有人吃完後腹瀉。另外，浙江、廣東等多地家長紛紛向地方政府提意見，要求停止「預製菜進校園」。

一位來自無錫的家長表示，她已因此事辭職，現在每天給孩子送飯，「我娃班裡就兩個送飯的，但是那些沒時間送飯的也堅決抵制」。

該家長稱，孩子學校是統一配送的半成品，葷菜是半成品，素菜洗好切好放塑料袋裝著，隔一天送去學校。對這種方式她明確反對，「做過飯的都知道這種肯定會變質的」。

一位製作預製菜的商人在網上發視頻，說預製菜不利於健康：「我做預製菜已經七、八年了，我堅決反對預製菜在學校推廣，那簡直是在殘害我們的下一代，預製菜一定不適合任何人長期食用，做預製菜的初衷並不是面向孩子。」

對於家的擔憂「預製菜進校園」，央廣網評論表示必須重視，「人們可以選擇為了方便快捷偶爾吃吃預製菜，但恐怕不會有誰願意「天天吃」，更難以接受讓孩子『頓頓吃』」。

評論說，預製菜悄然進校園更讓家長們憤憤不平的是，這樣侵犯到了家長和學生們的知情權。同時，預製菜如果悄悄代替學校其他供餐方式，也變相剝奪了學生和家長的選擇權。按要求，學生餐應搭配多種新鮮蔬菜，從燒熟至食用間隔時間不得超過兩小時，顯然，預製菜也難以達到相關要求。

預製菜這回走錯了「賽道」。孩子們的餐桌無小事，健康、營養、安全必須嚴加監管，全方位保障，這是各地要算的「良心賬」，更關乎我們全社會的未來。在條件還不成熟的情況下，預製菜是否進校園本不應該成為學校出給家長的「判斷題」。

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