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長沙大專院校花式迎新 見面禮、活動…超「寵」新生

中國新聞組／北京20日電
中南大學學霸團隊「輔學義工」為新生帶來了掌上火焰、氦氣變聲等奇妙有趣的遊戲魔術。(圖：校方提供)
中南大學學霸團隊「輔學義工」為新生帶來了掌上火焰、氦氣變聲等奇妙有趣的遊戲魔術。(圖：校方提供)

湖南長沙多所大學陸續開門迎新，9月迎接2023級新生，各大專院校使出了渾身解數，為這屆新生準備了多份大禮，可以說是相當受「寵」。

9月19日起，茶顏悅色&鴛央咖啡在長沙37家門市都有活動的訂製杯套。(取材自瀟湘...
9月19日起，茶顏悅色&鴛央咖啡在長沙37家門市都有活動的訂製杯套。(取材自瀟湘晨報)

瀟湘晨報報導，湖南第一師範學院東方紅校區，在校園裡設置了多個打卡點，歡迎「最年輕的一師人」；湖南農業大學農學院發給新生裝有稻米、油菜、玉米、花生等特色農作物種子的「希望瓶」；茶顏悅色&鴛央咖啡在長沙37家門市都有活動的訂製杯套。湖南各大專院校紛紛歡迎來自天南海北的新生到長沙，為這座城市注入了新的活力。

湖南農業大學各學院準備極具學院特色的新生伴手禮，讓報到現場「有吃有拿」，除了農學院發的「希望瓶」，動物科學技術學院準備了動物盲盒、姓名印章、大肚水杯、彩色畫筆、風景書籤、學院鑰匙扣；水產學院發放了憨態可掬的小海豚和鯊魚玩偶；食品科學技術學院直接「投餵」起司、「辣滷大禮包」、牛奶等零食大禮包。

湖南農業大學農學院發給新生裝有稻米、油菜、玉米、花生等特色農作物種子的「希望瓶」...
湖南農業大學農學院發給新生裝有稻米、油菜、玉米、花生等特色農作物種子的「希望瓶」。(取材自瀟湘晨報)

另外，中南大學學風育人平台「學在中南」準備了豐富多彩的線下互動，DIY團扇、參與有趣的問答活動、套圈、抽獎箱中抽取驚喜禮品等等，諸多遊戲互動讓新生們熱情高漲。

除了常規的迎新活動之外，湖南工商大學在暑假竣工了1樓1湖1公園。其中，追光大樓是一棟位於北校區的教學綜合大樓；金梭湖景觀帶坐落在北校區東側，湖呈南北走勢，水面清澈，是師生課後休閒自習的好去處。

中南大學四名來自港澳台地區的新生在校門前合照。他們是來自香港的馮釙棋、盧雨萱，來自澳門的何柏炘，來自台灣的陳仟妮。

陳仟妮在兩岸都有求學經驗。「我對中南的第一印象就是熱情，室友們雖然來自天南地北，但在相識的第二天就快速融入在一起，她們的包容與溫暖也是我快速適應中南的一項主要原因。」陳仟妮表示，希望自己今後能在熱愛的領域確定目標，並朝自己所嚮往的方向努力。

據報導，來自郴州的曹力陽因為車禍導致行動不便，只能以輪椅代步。他今年考上湖南農業大學，報到當天，在母親和妹妹的陪伴下踏入了夢寐以求的大學校園。

在知道他的特殊情況後，學校相關職能部門和學院為他提供了全方位的幫助。湖南農業大學黨委委員、副校長吳波對他說：「從今天開始，這裡就是你學習的地方，也是你的家。」為方便曹力陽的學習生活，學校將一個原本上床下桌的宿舍改造成了單層床舖的無障礙宿舍，並能夠讓其母親、妹妹一同入住。他所在的信科學院為曹力陽安排了免費的寢具、迎新小禮物，並成立了助班愛心服務隊，在生活上為他提供全方位的幫助。

為了方便接下來四年的陪讀照顧，學院為曹力陽的母親曹輝英在物業安排了工作，得知妹妹正在就讀小學三年級後，學校領導、各部門積極協調，成功將女孩轉入湖南農大子弟小學就讀。

此外，在專業課程學習上，學校也為曹力陽打造了個人化培養方案，為他提供專業課程簡介、大學生涯規畫指導，以及心理諮商等學術服務。

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