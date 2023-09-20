亞運開幕式最後彩排 「潮起亞細亞」先睹為快

9月18日晚，杭州亞運會開幕式最後一次全要素彩排順利完成。(新華社)

杭州第19屆亞運會開幕式9月23日晚將在杭州奧體中心體育場舉行，開幕式最後一次全要素綵排18日晚順利完成。在先前幾次的彩排中，並沒有出現以往賽事慣有的「煙火」環節。亞運會開幕式總導演沙曉嵐表示，開幕式將用數位煙火的形式，體現「綠色辦賽」理念，觀眾將從絕無僅有的視角看到史無前例的「煙火」盛景。另外，本次開幕式表演將以「潮起亞細亞」為主題，展現新時代中國與亞洲、與世界的文化交融。

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杭州日報報導，沙曉嵐表示，取消煙火燃放是下了很大決心的，因為只要放煙火，空氣中就一定會有粉塵污染。取消實體煙火燃放環節是秉承「綠色、智能、節儉、文明」的辦賽理念，在開幕式最為關注的時刻，把環保理念傳遞出去，向全世界展現中國是一個負責任的大國。

不燃放實體煙火並不代表熱烈喜慶的氛圍會打折扣。沙曉嵐指出，現場將運用三D動畫、擴增實境（AR）技術，把燦爛的煙火展示在電視觀眾和現場觀眾面前。

沙曉嵐表示，採集了各種象徵熱情的聲音元素，結合視覺表達，讓大家感受到不是實體煙火勝似實體煙花的煙火表演，透過最近幾次的彩排，已經達到了這樣的效果。

沙曉嵐提到，因為高科技的加持，在電視機前看到的煙火效果，比真實燃放更燦爛，更漂亮。「平時看煙花肯定是仰著頭看，但這次可以看到俯拍角度的煙花，見證它們從錢江兩岸的知名地標以及大小『蓮花』上空盛開綻放，這樣的視覺效果，觀眾從來沒看到過。」

另據港媒報導，沙曉嵐表示，本次開幕式表演將以「潮起亞細亞」為主題，以水為媒串聯起「國風雅韻」、「錢塘潮湧」、「攜手同行」三個篇章，並融入中國傳統文化、浙江杭州意象和科技力量，展現新時代中國與亞洲、與世界的文化交融。

9月18日晚，杭州亞運會開幕式最後一次全要素彩排順利完成。(新華社)

從開幕式導演組提供的舞台圖片可見，在一片青綠色的山水之間，有數十位身穿黑白中國水墨畫風格長衫的男子正在作出蒼勁的武術動作。前排，有一位身穿碧藍色長裙的女子高舉雙臂似沉醉於旋律之中。

另一張圖片也顯示，在一片蔚藍色的粼粼海面上，朵朵浪花正隨波起伏。一男一女兩名白衣表演者，仿若浪花一般，手牽手、單腳墊地在海面上翩翩起舞。

開幕式製作人吳豔則表示，由於開幕式恰逢秋分，導演組將通過技術手段把錢塘江潮湧搬到了開幕式舞台「大蓮花」中。在象徵豐收、團圓的金色季節，向大家傳遞「一家親」的溫暖。