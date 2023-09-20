亞運開幕在即 杭州918未鳴警 照顧來賓情緒?

九一八事變92周年，杭州民眾發現杭州沒有照慣例拉響防空警報。傳有網民求證後得到「為了照顧各國來賓的情緒」說法。（取材自媒體狐瞰）

九一八事變92周年，正值杭州亞運會開幕在即，杭州民眾發現杭州沒有照慣例拉響防空警報。傳有網民求證後得到「為了照顧各國來賓的情緒」、「今年5月12日已有拉響警報」的回答，引發各界不滿，批當局為亞運讓路，「把九一八當兒戲」、「不考慮市民情緒」。

結合狐瞰、零犀看點等自媒體報導，9月18日中國多地鳴響防空警報。9時，甘肅 蘭州鳴響警報，鳴36秒後停24秒，共反覆三遍。此外，瀋陽、南京、西安等多地也進行了防空警報試鳴。

但有杭州網友發現，杭州竟然沒有拉響防空警報。許多杭州網友都在網上表示疑惑，稱自己沒有聽到防空警報。一位杭州網友表示自己撥打了熱線電話詢問，獲回應「為了照顧各國來賓的情緒，所以未拉響防空警報」。

在網上相關話題討論裡，有網友解釋，並不是每一個城市都會在九一八這天拉響警報，全國沒有統一規定。該網友還提到，杭州已在今年5月12日上午拉響過防空防災警報試鳴。該回答與杭州政務熱線的回應相似。

根據浙江省防空防災警報制度規定，每年5月12日為全省「防空防災日」，由於杭州已在5月12日已舉行防空防災警報鳴示和民眾疏散，今年9月18日不組織警報鳴示。

相關的抱怨貼文在微博 上引發民眾共鳴，很多杭州網友說，杭州政府欠他們一次警報。也有網友翻出杭州在日軍侵華時淪陷的歷史，稱「如今忘記歷史的人是多麽的可恨」。