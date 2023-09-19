終於抓到蘋果辱華「小辮子」? 中網友被批「玻璃心」翻車

一張留有辮子的亞裔面孔客服人員照片，在中國惹出「辱華」爭議，但經查，這名蘋果員工其實是美國印地安人。（取材自微博）

蘋果官網Apple Watch Specialist專家一對一選購頁面，一張留著辮子、亞裔面孔的客服人員照片爆出「辱華」爭議，部分中國網友質疑是藉清朝人「剃髮留辮」來諷刺中國人。查證後卻讓批評者翻車了，原來這張照片的主人翁其實是美國的印第安人，而且不只出現在蘋果的中國官網上。

微博近日有中國網友爆料，指蘋果官網Apple Watch Specialist的選購頁面，用了一張留辮子的亞裔人員照片，認為「辮子咱們都剪掉100年了，還來羞辱我們」、「辮子，瞇瞇眼，1000萬個人裡面隨便拉出來一個也比這個好看吧」等等，質疑蘋果居心何在，並要求蘋果應就事件道歉。

針對蘋果剛推出新機iPhone 15便傳出辱華爭議，鳳凰網科技報導，經查證，惹爭議的這張客服人員形象照並非僅在中國官網出現，美國、日本、南韓等國家的蘋果官網使用的也是同一張照片。據悉，這名蘋果員工是一名美國印第安人。

針對蘋果官網Apple Watch Specialist專家一對一選購頁面的客服人員照片引發的爭議。蘋果公司18日回應稱，該客服為蘋果公司在美國加州的一名女員工。

有中國網友批評，中國不少人一直以美國曾對美洲原住民印弟安人不公為由，大力批評，「動不動給印第安人爭取權利，怎麼印第安人長啥樣都不清楚？原住民留辮子，那是人家的文化！」