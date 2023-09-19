修iPhone13要6960元 知名演員怒砸手機「再也不買蘋果」

中國男演員劉金17日發布一則砸毀蘋果手機視頻，他指自己的13proMax手機故障，蘋果客服認為手機經「擅自改裝」，需支付維修費6960元(約953美元)，劉金否認改裝不被接受；劉金指蘋果在「霸道、傲慢、無禮的道路上遙遙領先」並宣布「從今以後不再購買蘋果的任何產品」。

來源：YouTube

劉金還在直播間吐槽，說蘋果維修費太貴；有網友對此表示，真有問題找第三方鑑定機構鑑定證明，結果把證據自己砸了，然後在某平台開直播引流，有蹭熱度之嫌。還有網友表示，維修費要6960元真貴，夠買一部華為 Mate 60了。

觀察者網報導，劉金18日發文回應網友質疑，手機是2022年8月16日在蘋果授權專賣店以8699元人民幣購買。一年零19天後的2023年9月5日早上，手機突然黑屏不能開機。9月6日，該手機在蘋果北京 西單大悅城店經蘋果工程師檢測 為硬件問題，報價4400元返廠維修。

9月13日，蘋果公司以英文郵件形式通知劉金，經過蘋果工廠檢測，認定其手機存在第三方擅自改裝，收費6960元。劉金對此予以拒絕，隨後手機被從工廠退回北京，9月17日劉金收到這台故障的蘋果13proMax。

劉金否認「擅自改裝維修」，並稱自己願對此負法律責任。劉金表示，蘋果客服也未告知具體哪裡改裝，要求蘋果方面提供檢測報告，再被告知無法提供。

劉金宣布拒買Apple產品。（取材自微博）

劉金的微博發出後，引來許多網友分享看法「蘋果售後出的鑑定報告是可以經過法律認證，而且給出的報告是私自拆修，難道沒拆人家亂說」、「有沒有可能你所謂『蘋果授權專賣店』，其實並非正規的管道」、還有人發現劉金仍使用iPhone發文。