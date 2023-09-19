我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

眾院下周四舉行拜登彈劾調查首場聽證

修iPhone13要6960元 知名演員怒砸手機「再也不買蘋果」

中國新聞組／北京19日電

中國男演員劉金17日發布一則砸毀蘋果手機視頻，他指自己的13proMax手機故障，蘋果客服認為手機經「擅自改裝」，需支付維修費6960元(約953美元)，劉金否認改裝不被接受；劉金指蘋果在「霸道、傲慢、無禮的道路上遙遙領先」並宣布「從今以後不再購買蘋果的任何產品」。

來源：YouTube

劉金還在直播間吐槽，說蘋果維修費太貴；有網友對此表示，真有問題找第三方鑑定機構鑑定證明，結果把證據自己砸了，然後在某平台開直播引流，有蹭熱度之嫌。還有網友表示，維修費要6960元真貴，夠買一部華為Mate 60了。

觀察者網報導，劉金18日發文回應網友質疑，手機是2022年8月16日在蘋果授權專賣店以8699元人民幣購買。一年零19天後的2023年9月5日早上，手機突然黑屏不能開機。9月6日，該手機在蘋果北京西單大悅城店經蘋果工程師檢測為硬件問題，報價4400元返廠維修。

9月13日，蘋果公司以英文郵件形式通知劉金，經過蘋果工廠檢測，認定其手機存在第三方擅自改裝，收費6960元。劉金對此予以拒絕，隨後手機被從工廠退回北京，9月17日劉金收到這台故障的蘋果13proMax。

劉金否認「擅自改裝維修」，並稱自己願對此負法律責任。劉金表示，蘋果客服也未告知具體哪裡改裝，要求蘋果方面提供檢測報告，再被告知無法提供。

劉金宣布拒買Apple產品。（取材自微博）
劉金宣布拒買Apple產品。（取材自微博）

劉金的微博發出後，引來許多網友分享看法「蘋果售後出的鑑定報告是可以經過法律認證，而且給出的報告是私自拆修，難道沒拆人家亂說」、「有沒有可能你所謂『蘋果授權專賣店』，其實並非正規的管道」、還有人發現劉金仍使用iPhone發文。

劉金被譽為「黃金配角」，2016年獲第六屆巴厘島國際電影節最佳男配角，主要作品包括：「特殊逃犯」、「夏洛特煩惱」、「蟻族的奮鬥」等。

劉金怒摔iPhone。（取材自微博）
劉金怒摔iPhone。（取材自微博）

檢測 北京 華為

上一則

遭查出「生活作風問題」WSJ獨家：中共前外長秦剛因婚外情下台

下一則

訪中歐盟高官：北京法條不明確 加深外國企業擔憂

延伸閱讀

彭博:蘋果Q4營收可望翻紅

彭博:蘋果Q4營收可望翻紅
中國廠商實測顯示 iPhone這4款手機「電磁波輻射」超標

中國廠商實測顯示 iPhone這4款手機「電磁波輻射」超標
這是顧客忠誠度最高的10大品牌 你也是忠實顧客嗎

這是顧客忠誠度最高的10大品牌 你也是忠實顧客嗎
沒有非買不可的新產品 蘋果因這原因下季業績成長仍可達標

沒有非買不可的新產品 蘋果因這原因下季業績成長仍可達標

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35
拆解報告顯示，華為的新智慧手機Mate 60 Pro採用的SK海力士記憶體晶片，多年前就已存在。（路透）

還SK海力士清白？華為Mate 60用的記憶體是多年前舊款

2023-09-15 13:58

超人氣

更多 >
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
億萬富翁奢儉不同：他住25億元皇宮 他住當年三萬元買的房

億萬富翁奢儉不同：他住25億元皇宮 他住當年三萬元買的房
紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭
影／俄州致命槍擊案 2華人死者是華男兇嫌工作餐廳主管

影／俄州致命槍擊案 2華人死者是華男兇嫌工作餐廳主管
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍