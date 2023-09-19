4年拐賣11童判死刑 人販余華英連親生兒也賣了

余華英（中）拐賣兒童案18日一審宣判死刑。（取材自貴州中院）

備受關注的「余華英拐賣兒童案」18日一審宣判，余華英在近四年內與龔姓情夫拐賣11名孩童，連親生兒子也沒放過；余華英一審被判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。被告人余華英當庭表示上訴。

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澎湃新聞報導，貴州貴陽市中級人民法院18日發布消息，審理查明被告余華英於1993年至1996年間，夥同龔某良（已故，在貴州、重慶市等地流竄，物色孩童拐賣；得手後將被拐兒童帶至河北省邯鄲市，透過王某付（另處）、楊某蘭（另處）尋找收買人，以此獲利，一共拐賣來自多個家庭的11名兒童，其中有3對是姊弟或兄弟。

據了解，2000年，余華英曾因涉嫌拐賣兒童被抓，當時，余華英被邯鄲市公安局刑事拘留兩個月後釋放。2004年，她在雲南再次作案時被抓，她的同夥從情夫龔某良換成丈夫王某文，受審時她和丈夫均隱瞞身分，以假身分被判處有期徒刑8年。服刑期間，余華英獲減刑3年，當時，余華英等人的更多犯罪事實未被發現。

余華英出獄後一直無事，直至曾被她拐賣的楊妞花2022年找到親人，向貴州警方提供線索，余華英再度被貴陽市公安逮捕。

1990年出生於貴州省畢節縣織金縣的楊妞花，五歲時被拐賣到河北省邯鄲市，長大成家後開始努力尋找親生家庭。2021年5月，她透過社交軟件發尋親視頻，被堂妹看到，經DNA 比對確認，被拐26年的楊妞花終於與家人團聚。但不幸的是，親生父母由於過於悲痛，於1997年和1998年相繼離世。

中國新聞周刊報導，宣判後，被拐26年、尋親十餘載的楊妞花拿著判決書走出法庭，她表示，將帶著判決書前往親生父母墳前告慰雙親。

澎湃新聞報導，余華英曾供述她初次作案是在1992年賣自己的私生子，這個孩子目前尚未找到。但此案因證據不不足或已過追溯期，所以未起訴。

據報導，被余華英涉嫌拐走的13人中，有2人被警方解救，10人先後找到原生家庭，1人未找到。開庭前，不少尚未找到孩子的尋親家長，聚集在法院門口，希望能獲得關注。其中有部分尋親家長進入法庭旁聽余華英案。

律師表示，近年來地民眾要求拐賣兒童者判死刑的呼聲越來越高，此次判決意義深遠，將對人口販子起到震懾作用。