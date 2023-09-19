新聞評論／恒大爆雷收網 許家印自由日子不多了?

恒大財富包括董事長在內多人被採取刑事強制措施。（路透）

9月是中國的經濟大事之期，其中一個焦點又回到恒大地產，以及恒大地產老闆許家印。因為牽動房地產 爆雷潮的是恒大地產，恒大地產老闆許家印一直前景未明。近期以深圳公安「抓人了」為導火線，相信當局對恒大地產及許家印，是兩年期到，開始收網。

說深圳公安抓人，是9月16日夜晚深圳當局公告，說深圳南山公安依法對恒大金融財富管理（深圳）有限公司杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中，投資人如須報案，有詳列四種報案方式。深圳公安抓的杜某，正是恒大財富法定代表人、恒大財富總經理杜亮。

杜亮在恒大爆雷前夜，提前兌付自己和家人在恒大財富的理財產品，也由之引發投資界對恒大財富乃至恒大地產的警覺。這回焦點又再聚到恒大老闆許家印身上，主流言論認定，恒大爆雷後，當局終收網，許家印自由日子已不多。

當然，在恒大集團 中杜亮算高管，但在中國經濟中只是個小角色，恒大財富的實控人，是恒大地產主席許家印。2021年先是恒大財富無力兌付爆雷，事件由之算起，到現在正好兩年。恒大財富自2021年12月起，到今年5月底三次更改兌付方案，最後連投資人每人每月人民幣2000元的兌付，都聲稱因兌付資金不足，無法按原標準兌付，是公安最後對恒大財富高管動手的來因。

恒大財富爆雷，驚動市場，也拉開中國房地產崩塌帷幕，因恒大財富理爆雷，令恒大地產一塌糊塗的帳本曝光，原來恒大地產遍布中國的房地產項目，也一個接一個爛尾，最後當局喊了一年「保交樓」也不喊了，要一個接一個修改房地產政策，到今天當局的房地產政策被認為已退無可退，前路仍未明朗，這時收拾許家印，是一口惡氣要出。

當局準備徹底解決恒大問題，甚至法辦許家印，除恒大財富總經理等人被抓，還有三大前期動向，首先是恒大人壽已經被接盤，那是9月15日國家金融監管總局傳出，金監局發布關於海港人壽保險 公司及其分支機構開業的批覆，以及金監局深圳監管局發布關於海港人壽保險公司受讓恒大人壽保險公司保險業務的批覆，用業內的話說是當局安排對恒大人壽「接盤」，許家印作為實控人的恒大集團，透過旗下公司共持有恒大人壽50%的股分，被宣布資不抵債。

第二個動向，是自8月開始，已傳出許家印失去行動自由，公司內部人士已不能見到許家印，重要業務要許家印簽字的，要經過層層申報，最後在一定安排下才能面見。這顯示許家印已被當局「控制」，就等最後動手了。

第三個動向，是所謂人設摧毀。恒大地產總負債高達人民幣2.58兆元，是中國經濟當時第一大雷，一直以來恒大對外口徑，也是說這是公司行為，是市場轉變所致，媒體也不讓提那遍布中國的爛尾樓，但最近開始揭開許家印的畫皮，由其設立的恒大歌舞團，以巨資養著約200藝人，這些女性全部來自中國頂尖藝術院校。據說許家印心情不佳時，就會翻牌選人去唱唱跳跳，歌舞團還會承擔一些特別「公關」業務。

公安出動，不是好事，但抓許家印，則被認定為財經大利多，因這首先顯示當局已排除那數兆元大雷大爆炸可能，這才動手法辦元兇；其次是這意味著市場已經見底，不論是地產市場還是股市，都不會因動了某人再爆炸一次。事件參照物是另一個上兆元大雷海航，當局也是先控制住海航老闆陳峰，安排資產重組、找公司來接盤，事辦差不多了，再把陳峰送進大牢。許家印和恒大，恐步上海航前路。