「九一八」92周年 逾千張日本侵華被蓋「不許可」照片曝光

日軍在相片蓋上「不許可」的印戳。（取材自央視新聞）

九一八事變92周年之際，吉林長春的偽滿皇宮博物院發布新出版的學術研究圖書「日本 秘藏侵華戰爭照片實錄」，收錄1407張歷史照片，部分首次公開的照片是1931年到1945年日本侵華戰爭期間，由日本人用自己的鏡頭拍攝，其中許多照片因涉事敏感，在當時被蓋上「不許可」的紅章，禁止對外發布，是日軍侵華的新鐵證。

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大公報報導，該系列叢書作者之一的趙士見在2017年參與到該系列圖書的編寫，目前擔任偽滿皇宮博物院特聘研究館員。趙士見表示，在這套叢書中，作者團隊將村瀨守保拍攝的許多照片和寫真加入書中，用日本人拍攝的照片來圖證日本侵華這種隱瞞行徑。

報導說，偽滿皇宮博物院學術研究部主任王昊表示，「這些『不許可』的印戳是被當時的日本軍部審查人員蓋上的，禁止公開發表。日本侵華戰爭期間，對戰時信息和照片有嚴格的審查制度，將戰場照片分為不許可，即不允許發表；審查，即經批准審查發表；檢閱濟，即允許發表，三個『輿論統制』等級。」

作者團隊認為，審核結果反映出日本在侵華戰爭中操縱輿論、實施新聞審查的體制。不利的形象、殘暴的內容、保守的秘密都被掩蓋，如今這些「不許可」，都成為日軍侵華的證據。

偽滿皇宮博物院院長王志強指出，「我們在編書的過程當中發現，日本對於當時照片的處理，有些類似於我們今天所說的『P圖』。在那個時候他們會有擺放片，他們覺得不合適，他們就會剪掉；他覺得這個太暴力他就會刪掉。在一些照片裡甚至會想各種辦法遮掉、塗抹。」

書中照片還披露日本侵華戰爭期間的大量機密信息和敏感歷史內容。其中涉及諸多重大歷史問題，如戰俘關押處理、慰安婦、對華移民 侵略、南京大屠殺等等，為歷史研究增添了無可辯駁的相關佐證。

為獲取客觀的一手資料，「日本秘藏侵華戰爭照片實錄」課題組多次赴日本實地考察。趙士見表示，在拿到資料的時候也是了解到，每日新聞社在戰時頂住當時大本營的壓力，大本營要求把「不許可」的寫真銷毀，但是他們頂住壓力沒有銷毀。在日本考察過程中，課題組在一些日本老兵手裡獲取到當年一手資料。