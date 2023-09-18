星巴克邀拍片 不許提「中國造」 挨轟傲慢

星巴克邀拍片，要求不能提及「中國造」、「中國咖啡」引發爭議。（取材自羊城派）

近日，有網紅曝光星巴克 要求達人拍攝宣傳視頻時，不能提及「中國造」、「中國咖啡 」，引起多名達人不解甚至憤怒，紛紛拒絕參與這次拍攝。截至發稿，官方仍未回應事件。對此，有媒體批評星巴克「傲慢」，稱回應速度太慢，難道「洋品牌×中國咖啡」「羞於啟齒」？

來源：YouTube

香港01報導，在雲南擁有咖啡豆採購企業以及亞洲第一個咖啡豆生產者支持中心，但星巴克鮮少提及品牌所用的部分咖啡豆來自中國雲南。

羊城派報導，西安的王達（化名）是一名團購拍攝達人，經常給商家拍攝一些短視頻。9月14日，他看到星巴克在進行全國達探招募，就報名了，經過海選後成功入選，然後進入到溝通拍攝事宜的微信 群，準備按照要求拍攝9月16日上的星巴克39.9雙杯活動。

據報導，微信群裡發了拍攝要求，第四條裡明確規定：拒絕提及中國造、中國咖啡相關話術。

王達說，這是在群裡負責審核視頻的工作人員說的，在幾個群裡都發了，大家看到後，非常氣憤，其中一個群裡，有拍攝達人質疑：「對不起，我不能理解的事兒，抱歉我放棄拍攝這個項目！在我的國家，不讓提我的國家，我接受不了。」

發布拍攝要求的人員回覆稱，因為只想把熱點放在咖啡上，提中國造的熱度肯定會高，大家都有情懷，但我們想把重心放在咖啡上。

這種解釋顯然不能令人滿意。王達說，很多拍攝達人紛紛退群，拒絕參與這次拍攝。

王達感到費解，本來是個很常規的拍攝活動，他們在門店拍攝的時候也沒有看到有「中國造」、「中國咖啡」的字樣，不知道為什麼突然加個這樣的要求，讓大家反感。

報導指出，記者16日撥打了星巴克中國會員及門店服務電話，工作人員稱，會有相關人員回應此事。

對此，北京日報在微博發表「銳評」質疑，「洋品牌×中國咖啡」，這麼「羞於啟齒」嗎？