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茅台這回與飛豬聯名 推醬香大床房 1晚定價999元

中國新聞組／北京18日電
就在許多中國民眾還在搶購茅台與德芙聯名的酒心巧克力同時，阿里巴巴旗下飛豬旅行將開始銷售「醬香大床房」。（取材自第一財經）
就在許多中國民眾還在搶購茅台與德芙聯名的酒心巧克力同時，阿里巴巴旗下飛豬旅行將開始銷售「醬香大床房」。（取材自第一財經）

咖啡再到巧克力等產品，貴州茅台近期跨界聯名「真忙」，這回要聯手阿里巴巴旗下旅行品牌飛豬推出「醬香大床房」。據悉，茅台酒店「醬香大床房」17日20時開售，價格定為999元起（人民幣，下同，約137.7美元）。

就在許多民眾還在搶購酒心巧克力時，飛豬旅行於其官方微博露出寫著「住茅台喝茅台，都是真茅台」的海報，宣布攜手茅台推出聯名的「醬香大床房」。該發文顯示，醬香大床房價格內包含三亞茅台飯店1晚、雙人早餐、正餐晚餐、茅台紅酒1瓶及現場品鑑53度飛天茅台500毫升一瓶。

第一財經引述飛豬相關負責人指出，三亞的茅台系列飯店一直都有，這次是和茅台酒店合作，特別推出的「醬香大床房」套餐。值得注意的是，飛豬海報在活動規則處註明，999元入住套餐只有10個專享名額，2999元高級大床房2晚套餐則沒有標註名額限制。

報導表示，此前茅台集團曾提出把「酒旅融合」作為集團三大主業之一，因此在三亞開發了高端酒店項目，目前茅台在三亞有幾家定位高端的精品度假村飯店，房客可在餐廳消費茅台酒及茅台冰淇淋。其中還有一家茅台酒店設有茅台相關展示廳。

近期，茅台連續與瑞幸咖啡、德芙巧克力聯名，發布醬香拿鐵等新品。澎湃新聞指出，實際上，對貴州茅台集團而言，白酒只是其旗下其中一個資產，該集團旗下還包括生態農業、文化旅遊、遵義茅台機場、酒店管理及基金公司等。

此前，貴州茅台酒股份有限公司董事長丁雄軍曾說，茅台首先是酒產業，包括茅台酒、醬香系列酒等，這些酒不同產品帶和價格帶形成了矩陣，更好地滿足不同消費者的需求。

對此，華美首席知識專家趙煥焱分析，茅台為稀缺產品，與消費品結合的確可以「吸眼球」，但就本質，這更多是營銷。他指出，17日開售的茅台飯店大床房，其實就是把原有的茅台酒店重新包裝，把客房與茅台酒、茅台餐捆綁銷售，趁茅台正熱再營銷一波。

然而，趙煥焱提醒，「適度營銷是需要的，過度營銷，尤其是把一個高端品牌做太多大眾化消費品的結合就未必合適」。雖然理解白酒年輕化策略，但他指出，依靠咖啡、巧克力和大床房是否能抓住年輕客戶群，還有待觀察。

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