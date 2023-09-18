普洱景邁山古茶林申遺成功 中擁世遺增至57項

在景邁山大平掌古茶林，傣族小伙在採摘秋茶。（新華社）

聯合國 教科文組織17日通過決議，將中國「普洱景邁山古茶林文化景觀」列入世界遺產 名錄，「普洱景邁山古茶林文化景觀」成為全球首個茶主題世界文化遺產。這也意味著，中國世界遺產數量增至57項。

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目前的考古發現顯示，中國古人栽培茶樹的歷史可追溯至6000多年前，隨後茶的種植、飲用和茶文化從中國相繼傳到鄰國，並逐步走向世界。

新京報報導，「普洱景邁山古茶林文化景觀」位於雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣，是公元10世紀以來，布朗族先民發現和認識野生茶樹，利用森林生態系統，與傣族等世居民族一起，探索出「林下茶」種植技術，歷經千年的保護與發展，形成林茶共生、人地和諧的獨特文化景觀。

「普洱景邁山古茶林文化景觀」是保存完整、內涵豐富的人工栽培古茶林典型代表，由5片古茶林，9個布朗族、傣族村寨以及3片分隔防護林共同構成，至今仍保持著蓬勃的生命力，是中國農耕文明的智慧結晶，也是人與自然良性互動和可持續發展的典範。

報導稱，聯合國教科文組織認為「普洱景邁山古茶林文化景觀」符合世界遺產標準ⅲ和標準v，反映傳統茶祖信仰基礎之上，政府管理與基層自治相結合，形成獨特的古茶林保護管理體系。這一體系充分尊重當地氣候條件、地形特徵和動植物種群，實現對文化和生物多樣性的保護和自然資源的可持續利用。展現山地環境下布朗族、傣族等世居民族人民對自然資源互補性利用的獨創傳統，而遺產構成要素中的村寨與傳統民居建築在選址、格局和建築風格方面，也體現對生態環境的認識和利用。