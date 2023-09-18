備戰亞運 中國男女足先接受愛國教育 網罵「有個卵用」

中國男女足接受愛國主義教育。(取材自北青體育資料照片)

中國男足陷低迷風暴，屢遭砲轟之際，男足亞運隊16日正式進駐杭州亞運村，而三天後，中國女足也將離開目前集訓所在地蘇州，進駐亞運村。媒體報導，在移師前，兩支「國字號」球隊在各自集訓地接受愛國主義和集體主義教育 ；消息一出，立即引來一面倒的輿論質疑：愛國和奪冠有啥關係？甚至有人怒吼「有個卵用」。

北青體育報導，從9月2日集中開始，中國男足亞運隊在中泰基地進行了半個月備戰。他們之所以到16日才進駐亞運村，主要是因為按規定各隊最早要到本項目比賽開賽前三天才正式「進村」。賽歷顯示，中國男足亞運隊將於19日迎戰本屆亞運會男足小組賽首個對手印度 隊。

值得注意的是，中國男足亞運隊為本屆亞運會中國體育代表團各項目運動隊中，最先亮相的一支隊伍。因此他們首戰能否為整個代表團取得開門紅，引起民眾關注。

據報導，在備戰期間，中國男足亞運隊組織全隊成員接受了以愛國主義、集體主義榮譽感為主題的思想教育。球隊還組織隊員觀看了中國三大球在大賽中奪冠的紀錄片。此外，中國足協選派裁判代表，為全隊進行有關國際足壇最新判罰規則調整內容的宣講。類似的教育及宣講活動同樣在中國女足展開。

上述相關報導在微博勾起網友留言討論，大多數網友一面倒地發出負評，「有什麼用，完全不影響輸球」、「又是老套的看奪冠紀錄片培養愛國主義，集體主義也不換換形式」。有網友寫道，「不知道這些人是怎麼想的。他們心裡清楚想要提升成績應該靠科學（訓練方式、技戰術這類的），但他們還是選擇喊口號。」

另有網友嘲諷稱，「不奪冠，直接按違反『治安管理處罰法』留置」、「讓男足軍訓去吧，至少一年」、「國足輸給敘利亞傷害了民族感情，咋判呢？」

近期中國足壇風波連連，除了反貪風暴，9日在成都舉行的友誼賽，中國國家男子足球 隊1：1戰平馬來西亞隊；12日，中國男足國家隊以0：1不敵敘利亞隊，以1平1負的戰績結束在成都的兩場國際足球友誼賽，遭到球迷抨擊。