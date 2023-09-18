亞運引流 杭州估吸客2000萬 移動支付可綁定境外卡

杭州亞運會臨近，支付寶、微信向境外用戶提供服務。(路透)

第19屆亞運會將於23日在浙江杭州拉開帷幕，從日前各項賽事門票被「秒殺」以及酒店「一房難求」的情況，不難看出，杭州亞運會已成為「引流密碼」，帶旺杭州甚至浙江全省的旅遊產業。據杭州文旅大數據預測，亞運會期間，杭州將迎來近年來最為密集的遊客潮，外地遊客量將超過2000萬人次。另外，衣食住行都少不了移動支付，支付寶 、微信 等移動支付可綁定境外卡，遊客掃碼玩盡杭州。

大公報報導，作為規模最大、項目最多、覆蓋面最廣的一屆亞運會，除了參與盛會的運動員、技術官員、媒體記者等總人數將超過3萬人之外。越來越多的境外遊客來到杭州這座「移動支付之城」。支付寶、微信等移動支付升級向境外用戶提供服務，業內人士認為，有助於縮小境外人員支付「落差」，方便更多人赴華交流。除了支付寶和微信支付以外，中國銀聯旗下的雲閃付也正在積極探索，有望借亞運會推出全新功能，方便境外人士入境後使用線上支付。

作為杭州亞運會官方支付合作夥伴，螞蟻集團日前發布「服務亞運計畫」，開放境外卡綁定，全面升級境外用戶移動支付體驗。據悉，目前全球遊客已可以像中國用戶一樣，在下載註冊支付寶App後綁定國際銀行卡就能在全中國暢遊消費。不論是去線下店舖，還是打車坐地鐵 、訂機票酒店、購買亞運會門票等，都能在支付寶上便捷完成。同時，亞運期間，還會有更多國家與地區的電子錢包支持在中國使用。

據報導，微信支付也幾乎同一時間宣布完成對國際銀行卡用戶服務的全面升級。據介紹，目前，可使用包括護照、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、港澳居民居住證、台灣居民居住證、外國人永久居住證六種證件開通微信支付，綁卡過程中所需驗證手機號不一定必須為中國大陸手機號，只要能接受短訊驗證碼即可。同時，港澳台用戶實名認證後，無需綁卡開通「零錢」，就能體驗紅包、轉帳等社交屬性支付功能。

在浙江從事外貿生意的澳洲商人David聽聞此消息後特別開心。「我來中國三年了，特別羨慕中國朋友隨時隨地都能用手機付款，真的特別方便。而我大部分時候還是只能拿著現金去買東西，有時還會遇到商家沒有零錢的情況。」他說，「現在我們這些老外終於也能夠享受一下手機『滴』一聲就付完錢的感覺了。我要馬上把這個消息告訴身邊在中國的外國朋友和即將來中國的朋友們。」