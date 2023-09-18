不用再填旅居史… 入境中國健康申報 18項減至10項

中國海關總署宣布，調整出入境健康申報卡內容，入境人士不用再申報搭乘交通工具座位號、旅居史起訖日期、境內居住地址和其他等八個項目，繁雜申報內容由18個縮減為10個。(中通社)

中國海關總署宣布，調整出入境健康申報卡內容，入境人士不用再申報搭乘交通工具座位號、旅居史起訖日期、境內居住地址和其他等八個項目，繁雜申報內容由18個縮減為10個。

中央社報導，根據這項宣布，上述「第11版中華人 民共和國出／入境健康申明卡」新制已在16日凌晨0時上線啟用，藉以優化、調整出入境健康申報內容。

新版健康申報卡按照入境、出境和往來港澳人員等不同場景設置不同申報專案，刪除了交通工具座位號、境內居住地等申報內容，也簡化了旅居史、聯繫方式等填寫要求。

經過調整後，入境人士健康申報內容由18項縮減至10項；出境人士申報內容由17項刪減至9項，往來港澳人員申報內容由11項刪減為9項。

中國海關總署強調，健康申報是依法實施的疫情 防控制度，也是傳染病早發現、早預防的重要手段；目前新冠病毒還在變異，猴痘 、霍亂、登革熱等多種傳染病流行，健康申報制度是對應當前狀況「多病同防」有效措施。

中國海關總署指出，從今年1月8日新冠病毒實施「乙類乙管」以來，截至8月31日止，透過出入境健康申報相關措施發現新冠病毒感染病例1萬6901例，霍亂、猴痘、瘧疾、登革熱等其他傳染病計3412例。

目前出入境中國仍要遵循中國海關要求，如實地填寫健康申報卡，許多入境旅客下機落地過海關前，才發現需要填寫相關文件，這才匆匆忙忙地下載手機程式就地填寫，由於項目繁雜，途中耽擱不少時間。

以入境人士為例，改版前出入境健康申報卡內容項目繁雜，除了姓名、生日、性別、證件號碼等基本資料外，還要填寫搭乘交通工具座位號、境內居住地址、境內聯繫人姓名和聯絡電話等細節；改版後，必須填寫項目由18項縮減至10項。