又見天價離婚…A股老董離了 妻分走2億

A股再現天價離婚案。國光股份董事長顏亞奇與妻子胡利霞離婚，胡利霞分到股分的市值約為2.25億元。(取材自澎湃新聞)

A股再現天價離婚案。15日，在A股上市的國光股份15日發布關於股東權益變動的提示性公告，公司近日收到持股5%以上股東、董事長、總裁顏亞奇的通知，獲悉顏亞奇與胡利霞已辦理解除婚姻關係手續，並就股份分割等事宜作出相關安排。胡分得4.7%股權，價值超2億元。

北京 青年報報導，根據離婚協議，顏亞奇擬將其持有的公司一半股份分割至胡利霞名下。本次權益變動後，顏亞奇持有公司2045萬股股份，約占公司總股本4.702%，不再是公司持股5%以上股東；胡利霞持有公司2045萬股股份，約占公司總股本4.702% 。按照國光股份9月15日收盤價每股10.98元計算，胡利霞分到股份的市值約為2.25億元。另外，今年以來國光股份的股價上漲了26%。

資料顯示，國光股份是專業從事植物生長調節劑和高效水溶性肥料的研發、生產和銷售，顏亞奇為公司第二大股東，其父顏昌緒為公司實控人，持有公司1.61億股，占總股本的37%。

據了解，今年A股市場離婚式減持以三六零等公司最為典型。當時，三六零董事長周鴻禕與胡歡經友好協商解除婚姻關係，並就股份分割等事宜作出相關安排。按股票 分割協議，周鴻禕前妻胡歡分得的股票市值價值89.68億元。離婚式減持公告披露後，5個交易日公司股價下挫21%，由此離婚式減持備受市場關注。

其後，證監會就發布「有關部門負責人就上市公司股東離婚分割公司股份有關事宜答記者問」，要求大股東、董監高因離婚、法人或非法人組織終止、公司分立等形式分配股份的，各方應當持續共同遵守關於股份減持的有關規定，不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規避減持限制。

今年8月底，滬深交易所就「上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則」適用問題答投資 者問，明確大股東因離婚、法人或者非法人組織終止、公司分立等形式分配股份的，股份過出方和過入方應當合併、持續共用大股東減持額度。

國光股份的公告還明確，本次權益變動後顏亞奇、胡利霞持續共同遵守相關規定關於大股東和董監高信息披露、減持額度、減持限制等規定。本次權益變動後兩人合併計算大股東身分，合併適用「實施細則」相關減持規定。即持續共用大股東通過集中競價交易任意連續90個自然日內減持不超過1%、通過大宗交易任意連續90個自然日內減持不超過2%的減持額度，並分別履行大股東通過集中競價交易減持的預披露義務。