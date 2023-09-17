我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

又見天價離婚…A股老董離了 妻分走2億

中國新聞組／綜合報導
A股再現天價離婚案。國光股份董事長顏亞奇與妻子胡利霞離婚，胡利霞分到股分的市值約為2.25億元。(取材自澎湃新聞)
A股再現天價離婚案。國光股份董事長顏亞奇與妻子胡利霞離婚，胡利霞分到股分的市值約為2.25億元。(取材自澎湃新聞)

A股再現天價離婚案。15日，在A股上市的國光股份15日發布關於股東權益變動的提示性公告，公司近日收到持股5%以上股東、董事長、總裁顏亞奇的通知，獲悉顏亞奇與胡利霞已辦理解除婚姻關係手續，並就股份分割等事宜作出相關安排。胡分得4.7%股權，價值超2億元。

北京青年報報導，根據離婚協議，顏亞奇擬將其持有的公司一半股份分割至胡利霞名下。本次權益變動後，顏亞奇持有公司2045萬股股份，約占公司總股本4.702%，不再是公司持股5%以上股東；胡利霞持有公司2045萬股股份，約占公司總股本4.702% 。按照國光股份9月15日收盤價每股10.98元計算，胡利霞分到股份的市值約為2.25億元。另外，今年以來國光股份的股價上漲了26%。

資料顯示，國光股份是專業從事植物生長調節劑和高效水溶性肥料的研發、生產和銷售，顏亞奇為公司第二大股東，其父顏昌緒為公司實控人，持有公司1.61億股，占總股本的37%。

據了解，今年A股市場離婚式減持以三六零等公司最為典型。當時，三六零董事長周鴻禕與胡歡經友好協商解除婚姻關係，並就股份分割等事宜作出相關安排。按股票分割協議，周鴻禕前妻胡歡分得的股票市值價值89.68億元。離婚式減持公告披露後，5個交易日公司股價下挫21%，由此離婚式減持備受市場關注。

其後，證監會就發布「有關部門負責人就上市公司股東離婚分割公司股份有關事宜答記者問」，要求大股東、董監高因離婚、法人或非法人組織終止、公司分立等形式分配股份的，各方應當持續共同遵守關於股份減持的有關規定，不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規避減持限制。

今年8月底，滬深交易所就「上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則」適用問題答投資者問，明確大股東因離婚、法人或者非法人組織終止、公司分立等形式分配股份的，股份過出方和過入方應當合併、持續共用大股東減持額度。

國光股份的公告還明確，本次權益變動後顏亞奇、胡利霞持續共同遵守相關規定關於大股東和董監高信息披露、減持額度、減持限制等規定。本次權益變動後兩人合併計算大股東身分，合併適用「實施細則」相關減持規定。即持續共用大股東通過集中競價交易任意連續90個自然日內減持不超過1%、通過大宗交易任意連續90個自然日內減持不超過2%的減持額度，並分別履行大股東通過集中競價交易減持的預披露義務。

股票 北京 投資

上一則

外流文件是真的 美軍證實：中造艦能力是美232倍

下一則

訪俄的下一站？韓媒推測金正恩「這時候」訪華 10月可能舉行中朝俄峰會

延伸閱讀

休傑克曼婚變後現身紐約街頭 「現在是有點困難的時機」

休傑克曼婚變後現身紐約街頭 「現在是有點困難的時機」
中國離婚人數連續3年減少 房市低迷也是原因

中國離婚人數連續3年減少 房市低迷也是原因
歐美娛樂圈離婚成風潮？他們各自為這些原因吵翻

歐美娛樂圈離婚成風潮？他們各自為這些原因吵翻
休傑克曼離婚原因終揭露 是疫情讓他們回不去了？

休傑克曼離婚原因終揭露 是疫情讓他們回不去了？

熱門新聞

有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由