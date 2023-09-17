袁冰妍逃稅未整改 重罰430萬 官媒：洗白無效

袁冰妍逃稅被罰款。（取材自微博）

曾演出電視劇「琉璃」暴紅的中國女星袁冰妍，此前被曝光名下公司逃漏稅被罰97萬（人民幣，下同，約13.33萬美元）重創形象後，中國稅務總局昨天通報，指其「約談後未徹底整改」，對她追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計297.38萬元；對其關聯企業追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計132.98萬元。而她的微博 也已被禁言。

來源：YouTube

中新網報導，國家稅務總局16日發文，公布對女演員袁冰妍及其關聯企業偷逃稅案件的處理。文章提到，前期，重慶市稅務部門通過分析發現袁冰妍存在涉稅風險，經提示提醒、督促整改、約談警示後，袁冰妍仍整改不徹底，加之其關聯企業存在偷逃稅嫌疑，依法對其開展稅務檢查。

經查，袁冰妍取得部分勞務報酬未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅；並將部分用於個人的消費性支出在其控股關聯企業違規列支，少繳個人所得稅。其關聯企業存在將用於個人消費性支出在企業違規列支少繳增值稅、企業所得稅，以及未代扣代繳個人所得稅等涉稅問題。對此，重慶市稅務局第七稽查局依法對袁冰妍追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計297.38萬元；對其關聯企業追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計132.98萬元。

香港 01報導，回顧此前袁冰妍關聯公司被國家稅務總局重慶市稅務局第七稽查局罰款約97.8萬元後，袁冰妍即退出該公司，不再擔任法定代表人、執行董事兼經理。袁冰妍工作室也發布聲明稱，關於稅務機關作出的處罰，公司深刻反省，並積極配合整改。但有媒體披露，早在2019年，所屬「冰妍影視文化工作室」即被爆過一次稅務問題，袁冰妍當時也是火速註銷工作室，抨擊袁冰妍手法簡直是如法炮製。

而袁冰妍個人的「黑歷史」，除了逃稅醜聞外，倒貼流量男星製造緋聞 也較為人所知，例如著名狗仔卓偉即曾暗諷袁冰妍藉戲炒作與張藝興的緋聞。

對此，官媒人民網發出熱評稱，袁冰妍及其關聯企業偷逃稅實錘，也給她的一些粉絲一記耳光。在鐵的事實面前，「狡辯是可笑的，洗白是無效的」。評論更稱，「人不能兩次踏入同一條河流」，認為袁冰妍應「來一場觸及靈魂的反思」。