9位數、時薪15並存 才是中國問題所在

近日，一名微博博主上傳了一則在北京馬駒橋勞務市場的現場採訪實錄。（視頻截圖）

中國經濟復甦緩慢，冰冷的經濟數據人民未必有感，但最近兩則消息卻無疑戳中了中國基層人民的內心，一是官員子女高調炫富，指家有「九位數」（人民幣，下同，約1374萬美元），與此同時，北京 最大勞務市場的馬駒橋日前招工，卻出現時薪15元（約2美元）的新低價。「九位數」和「時薪15」同時存在，才是中國當前問題的根本所在。

疫情之後中國經濟復甦不如預期，儘管最新數據顯示，經濟情況有轉好跡象，但復甦動能依舊不足。牽動中國經濟基本盤的房地產業持續低迷，家庭超額儲蓄也顯示，民眾對未來信心不夠，導致消費降級，寧願把錢存起來以備不時之需。

經濟困難時期，大家一起過苦日子也就算了，可是最近一則新聞卻掀起中國網民的熱議和怒火。

深圳退休 官員孫女、微博帳號「北極鯰魚」日前發炫富文稱，「我只知道我家有九位數…想在哪個國家就在哪個國家」，還自曝「我潤了」（指移民到國外），又嘲諷說，「我家那麼多錢都是韭菜供的，我怎麼能不喜歡呢」；還說家人「感覺貪了」。

針對大批留言質疑他家財富的網友，「北極鯰魚」還反擊說：「博主爺爺當交通局局長的時候，你爺爺正在大街上給人修腳捏」。態度極為囂張傲慢。

這事在網上引起動靜後，官方表態介入調查，並稱會及時通報結果，且已確認「北極鯰魚」的祖父，就是深圳市交通運輸局的前官員鍾某某，於多年前退休。

由於網民對此事熱議不斷，官方的中新社「國是直通車」發起「您認為北極鯰魚事件結果是否應公開？」的網路投票，結果顯示約九成三的網民要求公開，大家都想知道，官員家庭為何能夠「攢」到九位數的家底。

可是結果卻讓眾多吃瓜群眾傻眼。在介入調查大半年後，深圳市交通運輸局卻稱，依據「信息公開條例」規定，決定不予公開。這種官官相護、自己人查自己人的作為，連官媒都看不下去，要求公開消弭民眾質疑。

「九位數」家庭「潤」出中國的同時，另一則新聞令無數勞工感到揪心。

中國經濟觀察報引述在北京馬駒橋從事快遞裝卸的作業員稱，今年工資一再下滑，時薪僅有15元。而且40歲以上，很難找到工作。

熟悉北京的人可能會知道，馬駒橋勞務市場位於北京東南六環外，妥妥的「帝都邊緣」。在北京底層社會中，還流傳著「落難必闖馬駒橋」這句話，大概就能想像當地招工的場景。

馬駒橋名稱從何而來，隋末唐初時，當地放養著許多軍馬，名為馬駒里。馬駒里緊貼涼水河南 岸，後來河上建了橋，得名馬駒橋。然今天的馬駒橋，已沒有馬也沒有牧草，只有一排排城中村的樓房，是北京最大勞務日結所在地。

為了解馬駒橋勞務現況，「工人日報」記者實地採訪發現，工人工資確實下降，一位大姐坦言，一天下來掙不到三百就掙兩百，沒有兩百的話，一百多的也可以。而她為了掙這點工資，得5點起床，搭三小時的大巴才能到達工廠。

在北京，無論多麼勤儉，日結100多元的生活還是難以想像。這些勞動大軍，撐持無數平凡的家，他們無法「潤」到國外，更沒有「九位數」存款，但中國這個世界第二大經濟體，卻不能沒有他們。