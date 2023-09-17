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太原機場候機廳全是按摩椅? 旅客怨坐不舒服還花錢

中國新聞組／北京17日電
太原機場擺放的共享按摩椅。（取材自上游新聞）
太原機場擺放的共享按摩椅。（取材自上游新聞）

中國出現過度商業化的車站、機場？繼日前旅客投訴山東泰安高鐵站內九成座椅都是付費按摩椅，質疑搶錢後；近日又有網民吐槽，在山西太原武宿國際機場T2航站樓候機時，一排排共享按摩座椅擺放在登機口旁，沒有一把正常座椅。對此，機場回應，擺在一起是為了美觀，將會調整。

上游新聞報導，有網民近日發文稱，在武宿國際機場T2航站樓登機口旁邊，沒有一把正常座椅，「全是按摩椅，坐著很不舒服，就不能整改一下嗎？」網民把圖片發在社交平台上後，引發輿論關注。

圖片顯示，一排排共享按摩椅在候機大廳裡擺放著，一眼望不到頭，落座的旅客不多，在其右邊扶手上還有二維碼。在社交平台上，有人感到很生氣：「這按摩椅坐起來完全不舒服，太硌人，這裡有東西頂著、那裡有東西頂著」、「座椅布料不衛生，座椅背後也是藏污納垢，根本不敢坐」。

也有人感到很無奈：「座椅靠背太窄，肩寬的人根本坐不下去」。更有人分析說：「按摩椅廠家的公關能力真強」、「機場這種公共場地，放如此多的按摩椅確實不妥，不能光顧經濟效益，不顧公共社會效益」。

對此，太原機場相關工作人員翌日即回應稱：「在201與202登機口之間確實都是統一擺放的這種按摩座椅，大概有100多個，為了整體的美觀，不過其他登機口全部是正常座椅。」

工作人員並表示：「當時引進按摩椅主要是考慮到座椅上有免費充電接口，可以提升服務質量，而且還有延伸服務，如果旅客想按摩的話，掃碼也可以按摩。現在收到旅客反映，但是合同還是在執行中，我們會想辦法解決這個事，將在近期對座椅擺放做一些調整。」

此前有網民拍下山東泰安高鐵站的候車大廳，不少遊客坐在候車廳地面，粗略統計，候車大廳近500個座椅，只有60多個普通座，其餘全為按摩椅。

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