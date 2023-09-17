身體誠實？ 蘋果i15在中開賣秒殺 官網被擠爆崩潰

iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。（記者黃筱晴／攝影）

iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，獲火爆捧場，1分鐘就搶光，蘋果官網被擠爆一度崩潰。從京東平台的預約數據來看，iPhone 15 Pro系列預約總數達到256萬人，已經遙遙領先其他任何廠商，甚至連重大突破的華為 Mate 60系列都無法與之匹敵。

京東平台的預約數據顯示，iPhone 15 Pro機型預約數超過113萬人；而配置更高規，價格也更高的iPhone 15 Pro Max預約人數更多，已經超過143萬人。需注意的是，兩款機型的預約可能會有重疊，且預約只是點擊按鈕而已，並不是訂金預售，無需支付任何費用。

而在天貓Apple Store官方旗艦店，開售1分鐘內，首批iPhone 15Pro、iPhone 15 Pro Max售罄。界面新聞報導，天貓相關負責人介紹，半小時內補貨了九次，還在持續補貨中。

美團外賣對外發布的數據顯示，iPhone15系列在該平台預售前30分鐘銷售額突破2億元（人民幣，下同，約2749萬美元），直播成交近三成。抖音、拼多多、餓了麼、盒馬等平台同樣參與了iPhone預售。

另據每日經濟新聞報導，iPhone15系列新機發布後被認為創新不足，加上這一時間段有華為的Mate 60系列發售，有行業人士認為這次iPhone 15系列新機預售可能會遇冷。不過，快科技報導，從目前數據來看，雖然許多中國網友嘴上吐槽蘋果沒誠意、擠牙膏，不斷唱衰iPhone，但「身體上卻依然很誠實」。

本次iPhone 15零售價5999元起，天貓12期分期免息後，每天16元起。有網友留言，「十五的月亮十六圓，15的iPhone 16元。」本次iPhone 15系列新機熱度極高，在天貓Apple Store官方旗艦店的客服諮詢，一度排隊99+。不少網友打趣，「果然是躲得過初一，躲不過15。」

在微博等社交網站上，有多名搶購成功的果粉曬出訂單。有的用戶顯示iPhone 15 Pro Max將在10月17日-24日才能發貨，這也意味著Pro系列在中國的交付時間已經延遲了4-5周，而另一款iPhone 15 Pro交付也將延遲2-3周。整體來說，iPhone 15系列的熱度還是不錯。