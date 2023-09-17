7奈米輸慘？ 華為徐直軍：國產晶片再差都要用

華為新手機上市引起轟動。(路透)

華為 最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片 引發關注，雖突破美國封鎖，卻也有評論認為其採用7奈米製程晶片，仍輸先進晶片一大截。華為輪值董事長徐直軍近日表示，雖然中國國產的晶片、伺服器、PC相比國外的生產有差距，「但如果不去用，這個差距永遠是差距，落後永遠是落後」。

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上海第一財經報導，徐直軍15日在2023世界計算大會演講時作出上述表示。在他看來，計算產業包括了PC、伺服器、作業系統、資料庫，以及構成PC、伺服器的處理器、記憶體、網卡等，這些都是最需要解決的問題。「我們此前連網卡晶片和RAID晶片都做不出來，計算機一個服務器的電源管理晶片也做不出來，所以說要回歸計算產業的基礎領域」，徐直軍說。

徐直軍形容，「如果說我們的對手是一個博士水平，我們儘管是國產化的東西，但還在小學水平，那要攻擊和竊取信息是相當簡單的」。但他仍然認為，中國要發展自己的伺服器、作業系統、資料庫，若都使用第三方，外界就有可能通過它的後門和漏洞來獲取訊息，也有可能成為攻擊載體去攻擊其他的伺服器和PC。他並指出，國產化不等於安全，只有把能力提升才真正具備安全的能力。

徐直軍直言，「儘管我們生產的晶片、伺服器、PC相比國外的生產有差距，但如果不去用，這個差距永遠是差距，落後永遠是落後。但是如果大規模去使用它，就可能拉動和推動我們整個技術的進步、產品的進步，然後慢慢追上去。」

他進一步表示，只有大規模的使用，才可能拉動整個計算產業的進步和發展，拉動CPU的進步，拉動基於CPU做出來的服務器的進步，以此為基礎拉動整個產業的進步。

針對美國科技打壓，徐直軍提到目前已經有600多家中國實體被列入美國政府實體清單，其中覆蓋了晶片、硬體、軟體、算法以及應用等。同時，從設計工具、材料到製造設備、晶片產品，亦受到出口管制的影響。