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中國離婚人數連降3年 原因竟是房市低迷？

中國新聞組／綜合報導
律師指出，中國想離婚的人正變得愈來愈慎重，主因之一是房子難賣。圖為示意圖。(中新社)
律師指出，中國想離婚的人正變得愈來愈慎重，主因之一是房子難賣。圖為示意圖。(中新社)

中國離婚人數連續三年減少，房市低迷據指是主因之一。專辦離婚案件的律師表示，現在房子難賣，價格不穩定，夫妻要分割財產更加困難，進而影響離婚意願。

中央社引述財經雜誌報導，「離婚律師」劉勝飛發現，想離婚的人正變得愈來愈慎重。在他的直觀感受中，最近當事人在下離婚決心時，「所需的時間更漫長了」。

劉勝飛在廣州執業，有10餘年法律服務經驗，處理婚姻糾紛案件千餘起。他還發現，隨著離婚諮詢的深入，談到夫妻雙方共同財產分割，尤其是房產分割時，當事人的猶豫又多了一層，雖然財產分割通常是離婚案件中棘手環節。

中國民政部6月發布的2022年第4季民政統計數據顯示，2022全年結婚登記為683.3萬對，創近37年以來新低；離婚登記為210萬對，在連續16年增長後，近3年持續減少。

對於離婚人數減少，有經濟與社會領域的研究人士表示，婚姻有一定的順經濟周期性，離婚率一般與社會經濟周期、經濟發展情況有一定的相關性，經濟下滑壓力增大時，離婚率可能會下降。

報導提到，中國離婚登記人數的下降或與適婚人數減少、不婚群體增加、增設離婚冷靜期等都有關係。2021年1月1日起，中國增設30天的離婚冷靜期，被視為離婚率降低主因，但官方迄今尚未公開離婚冷靜期效果的具體數據。

劉勝飛指出，這幾年「離婚愈來愈難了」。去民政部門申請登記離婚，有「離婚冷靜期」的限制；訴訟離婚，一方在第一次提訴離婚時，如果對方堅決不同意，法官通常不會輕易判離。

面對當事人的離婚訴求，劉勝飛不會急於承接案子，而是先講清楚風險和難點，他會解釋首次提訴可能通常不判離是其一，其二是婚內財產分割的麻煩和耗時頗久。

劉勝飛會向當事人舉例，夫妻共同房產在分割時，存在分歧和不確定性風險。比如，雙方需要協商誰擁有房子並支付另一方現金，「如果一方說這房子就值600萬元，600萬元我收了，但是我收了這個房子之後，你要我現在補300萬元給你，我沒錢補，或者是說接下來幾年我分期付給你，出現這種情況在後期會很麻煩。」

他指出，當雙方在庭上不能達成一致或分歧較大時，一些法院通常的做法是，就雙方對房屋的各自產權占比做出判決。至於，誰來居住訴爭房屋，需要補對方多少折價款，誰搬出去，如雙方發生糾紛，可能還需要打官司。

劉勝飛並指出，以前房價穩定或處於上漲趨勢時，當夫妻雙方決定離婚，誰持有房子、誰按照占比補現金給另一方，雙方分歧可能相對較小，當事人離婚的決心就下得快；「現在因為房子難賣，又難分割，價格不穩定，當事人要下決心就很困難。」

他說，今年談的多起案子，到現在當事人都沒有下定決心離婚。

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