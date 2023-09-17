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亞運村開村 中國隊率先入住　

中國新聞組／北京17日電
杭州亞運會亞運村開村儀式16日在亞運村旗幟廣場舉行，圖為中國體育代表團在儀式開始前入場。（新華社）
杭州亞運會亞運村開村儀式16日在亞運村旗幟廣場舉行，圖為中國體育代表團在儀式開始前入場。（新華社）

杭州第19屆亞運會亞運村開村儀式16日在杭州亞運村旗幟廣場舉行，標誌著亞運村正式投入賽時運行，「地主」中國代表團率先入村。亞運會期間，杭州亞運村將為2萬餘名運動員、隨隊官員、技術官員和媒體人員提供住宿、餐飲、交通、醫療、商業等服務。

綜合新華社、香港文匯報報導，當日，除杭州亞運村正式開村外，位於寧波、溫州、金華、桐廬、淳安的五個亞運分村，以及位於紹興、臨安、蕭山的三個運動員接待飯店同時開放。

杭州亞運會亞運村開村儀式暨中國體育代表團歡迎儀式16日在亞運村旗幟廣場舉行。圖為...
杭州亞運會亞運村開村儀式暨中國體育代表團歡迎儀式16日在亞運村旗幟廣場舉行。圖為杭州亞運村鳴鑼開村。（中新社）

杭州亞運村村長李火林在儀式上表示，「大家到村就是回家，我們將盡最大的努力完善家的功能、營造家的氛圍、提供家的服務」。村內配備齊全設施，如每幢居民樓都設置服務台，方便居住人員尋求各類幫助，電瓶車接駁、共享自行車、手機借用等服務也納入其中。

據悉，亞運村的商業街區布點了通信、超市、乾洗、理髮等15個服務業態，開設一個綜合門診部和兩個醫務室等提供醫療服務。

作為首批入住亞運村的「村民」，中國三級跳遠運動員朱亞明說：「這裡的建築風格、宿舍條件、餐廳環境等方面都超出了我的想像」。

杭州亞運會賽艇資格賽將於9月20日率先打響，賽艇奧運冠軍崔曉彤說，自己和隊友已經進入「賽時狀態」，「我是昨晚入住亞運村的，這裡太大了，還沒來得及好好逛。不過出門很便捷，到哪裡都可以搭乘接駁車輛」。

中國體育代表團成員陳雨菲接受媒體採訪。（中新社）
中國體育代表團成員陳雨菲接受媒體採訪。（中新社）

據介紹，運動員村餐廳最多可容納4200人同時就餐，有清真餐、東亞風味、歐陸風味、西式快餐等多種選擇。運動員村健身服務中心占地約8000平方米，是亞運史上規模最大、器材最全的健身服務中心。

李火林說，亞運會期間恰逢中秋和「十一」雙節，亞運村準備了「遇見中秋」「遇見江南」等主題的文藝演出，還將舉行專場音樂會，讓亞運村村民在賽事之餘沉浸式感受中國文化的魅力。

據了解，中國體育代表團總人數為1329人，其中運動員886人，代表團中共有67人參加過里約奧運會，201人參加過東京奧運會。

杭州亞運會亞運村開村儀式暨中國體育代表團歡迎儀式16日在亞運村旗幟廣場舉行。 圖...
杭州亞運會亞運村開村儀式暨中國體育代表團歡迎儀式16日在亞運村旗幟廣場舉行。 圖為杭州亞運村外景。（中新社）

位於浙江杭州的杭州亞運村16日正式開村，多個國家和地區代表團到達。圖為印度代表團...
位於浙江杭州的杭州亞運村16日正式開村，多個國家和地區代表團到達。圖為印度代表團成員到達亞運村。（中新社）

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