我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

記者陳宥菘／即時報導
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

有「中國第一網紅」稱號的李子柒，過去拍攝農村與大自然生活趣味，獲得全球網友喜愛，更以1530萬的YouTube中文頻道訂閱量，獲頒金氏世界紀錄。但在2021年與所屬經紀公司杭州微念爆發衝突後，頻道從2021年7月停更至今。最近，李子柒首度回歸鏡頭前錄製影片，向大眾宣告她會繼續帶來更多優質內容，在中網引發轟動。

李子柒的YouTube頻道自2021年7月14日發布影片「柴米油鹽醬醋茶」後，至今沒有再發新作品，停更超過2年。雖然李子柒偶爾接受中國官媒央視、新華社等媒體訪談，卻沒有拍攝自己的影像作品。直到15日，中國社群網站微博上無預警瘋傳李子柒露臉說話的影片，「李子柒官司後首個露面視頻」更衝上熱搜第一。

影片中，李子柒以「中國農村青年致富帶頭人協會中國農民豐收節推廣大使」身分，開始傳播農耕文化。她在影片中表示，「在未來我也會繼續堅持，用自己的方式帶來更多優質內容，傳播好中國傳統農耕文化，講好中國鄉村故事」。

消失於公眾視野許久，這支影片讓眾多粉絲相當感動。有網友說自己看的第一個短影片內容就是李子柒，很開心「田園女神」終於回歸了。也有網友指出，李子柒與經紀公司去年12月已達成和解，既然官司爭議已解，離李子柒復出也就不遠了。

不過也有一批網友將注意力放在李子柒的模樣上。他們認為，李子柒的容貌與從前相比變化有點大，懷疑是不是在這段期間做過醫美，但也有粉絲認為可能是濾鏡導致，不需要過度討論，也有網友護航表示，李子柒是最成功將中國傳統文化傳播到世界各地的網紅，「光憑這點就不應該黑她」。

來源：聯合影音網

YouTube 社群網站 微博

上一則

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

下一則

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

延伸閱讀

中國日同樂慶中秋文化巡遊節 9月30日登場

中國日同樂慶中秋文化巡遊節 9月30日登場
快看世界／研究：搖頭丸可治PTSD 美醫療或採納？

快看世界／研究：搖頭丸可治PTSD 美醫療或採納？
雷雨轟炸日本東京 羽田機場一度停止起降 已恢復正常

雷雨轟炸日本東京 羽田機場一度停止起降 已恢復正常
饒舌歌手殺人細節編成歌 放YouTube播放 把自己送進監獄

饒舌歌手殺人細節編成歌 放YouTube播放 把自己送進監獄

熱門新聞

有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取材自微博）

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

2023-09-09 23:04

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？