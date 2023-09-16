華為秋招、抽獎送Mate60 人山人海

華為哈工大校招抽獎送華為Mate60，現場人山人海。（取材自微博＠電商報）

網傳圖片顯示，華為 在哈工大秋招現場抽獎送華為Mate60新機，現場人山人海。據說，華為哈工大秋招500人的會場，實到2000人，提前一小時到已經沒有座位了。

據了解，華為2024屆應屆生招聘對象為2024年1月1日至2024年12月31日期間畢業於國內高校的應屆本科生與碩士研究生，以及2023年1月1日至2024年12月31日期間畢業的博士生及海外高校畢業的留學生。

華為此次校招不單單面向國內，還面向全球。9月份起華為已啟動2024屆應屆生全球招聘，已開通簡歷投遞通道，提供包括研發、銷售、審計、法務、供應鏈等八個大類崗位，工作地點在深圳、北京 、上海、杭州、東莞、蘇州等多個城市。

想要加入華為的學生可以在華為校園招聘官網註冊簡歷並投遞職位，通過測評後，將在招聘會前收到面試 邀約。其中，華為研發類崗位測評包括上機考試、綜合測評，面試環節一般包括兩輪專業面試和業務主管面試。