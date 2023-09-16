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中國考古博物館開放 「超級國寶」綠松石龍首次亮相

中國新聞組／北京16日電
綠松石龍的龍首（局部）。（取材自澎湃新聞）
綠松石龍的龍首（局部）。（取材自澎湃新聞）

中國考古博物館9月15日正式面向社會公眾開放，在6000多件展品中， 出土於河南偃師二里頭遺址的「超級國寶」綠松石龍首次公開，其用工之巨、製作之精、體量之大，在中國早期龍形象文物中十分罕見。

澎湃新聞報導，坐落於北京中軸線北端的中國考古博物館，是由中國歷史研究院建立的中國第一家以考古命名的國家級專業博物館，常設展廳7000多平方米，展出的所有出土文物精品，全部來自考古田野挖掘一線。

綠松石龍的龍首。（取材自澎湃新聞）
綠松石龍的龍首。（取材自澎湃新聞）

現場講解員重點講解的一件「鎮館之寶」，是出土於河南偃師二里頭遺址的綠松石龍形器。二里頭遺址一般被認為是夏朝晚期的都城，這件綠松石龍是夏文化最重要、最精美也是最獨特的文物之一，有「超級國寶」之譽，是首次面向公眾。

這件綠松石龍由2000餘片各種形狀綠松石片組合而成，每片綠松石的大小僅有0.2至0.9厘米，厚度僅0.1厘米左右。龍的腰部還有一個銅鈴。有學者認為，綠松石龍的出土，為中華民族的龍圖騰找到了最直接、最正統的根源。

綠松石龍中部的銅鈴。（取材自澎湃新聞）
綠松石龍中部的銅鈴。（取材自澎湃新聞）

目前，對於這件綠松石龍的功能尚未有定論，有龍牌、龍杖、龍旗等各種說法，但學者普遍認為，這件器物是高等級貴族的專屬，與祭祀有關。 

曾擔任二里頭遺址考古隊隊長的社科院考古所研究員許宏回憶，綠松石龍是在二里頭遺址3號墓出土的，綠松石片從墓主人的肩部開始，直到胯部一帶，斷續分布，總長超過70厘米。綠松石片極為細小，清理起來極為困難。由於其獨特的構造和保存條件，至今依然沒有從泥土裡完整地提取出來，下半部分仍埋在土裡，部分地保持著三千多年來的保存狀態。

1984年出土於陝西長安張家坡西周墓地的銅犧尊。（取材自澎湃新聞）
1984年出土於陝西長安張家坡西周墓地的銅犧尊。（取材自澎湃新聞）

另一件於1984年出土於陝西長安張家坡西周墓地的銅犧尊，體現了西周青銅器鑄造的高超水平。犧尊是一種盛酒器，器身是一隻站立狀怪獸，獸首前瞻，獸鼻隆起，耳朵豎起，腹部兩側各有一個鳥形豎扉。器身上裝飾著夔紋、饕餮紋、虎紋等。

這件犧尊的獨特之處，在於器身上附著的四隻動物。其背部的蓋紐上，站立著一隻鳳鳥。項背上附著一隻卷尾虎，作行走狀。胸前和臀部則各有一隻回首卷尾龍。蓋內底部和器體腹內各有兩行六字銘文：「鄧仲作寶尊彝」。因此，這件犧尊也被稱為鄧仲犧尊。

博物館 河南 北京

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