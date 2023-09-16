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男花26萬買威海51坪海景房 開車100公里採買 值嗎? 他這樣回答

中國新聞組／北京16日電
陽光灑落、海浪拍打，沙灘上的腳印伴著歡聲笑語，是威海乳山銀灘的假日印象。（取材自北京青年報）
陽光灑落、海浪拍打，沙灘上的腳印伴著歡聲笑語，是威海乳山銀灘的假日印象。（取材自北京青年報）

近年，不少城市裡的年輕人搭上偏遠地區置產熱潮，到威海乳山銀灘以「白菜價」購買海景房。有年輕人現在後悔了，覺得現實與理想有出入。也有人即使面對自己的房子在日本核污水排海後被稱為「核景房」，每個月至少駕車前往100多公里以外的大賣場進行一次大宗商品採購的辛苦，依然樂此不疲地說，遷居是個明智之選。

北京青年報報導，許多年輕人到威海乳山銀灘買房，為的是那裡長達20多公里海岸線的無敵海景，以及遠低於城市的房價

室內設計師陳鳴（化名）去年底在乳山銀灘以26萬元（人民幣，下同）全款買下了一套了170平方米（約51坪）海景房，今年開春從老家吉林搬來定居，並在當地從事室內設計生意。房子位於靠海的第二排，頂層加閣樓一共兩層，包括室內和室外的陽台和露台，位置得天獨厚，下樓過一條街就是海灘。因前任房主沒打理過，所以房子一直還保持著毛坯的狀態，預計一個月後能裝修好。

陳鳴的家有兩層。（取材自北京青年報）
陳鳴的家有兩層。（取材自北京青年報）

和陳鳴一樣，近兩年，許多年輕人都看上了銀灘這塊「小地方」。某房產網站最新房價數據顯示，近三年來，銀灘房價走勢十分平緩。相比三年前，每平方米的均價只上漲了331元。一些網友更是將乳山稱之為「海邊鶴崗」。銀灘熱銷樓盤的前三名，均價也不過5000元/平方米。

一年前，小陽（化名）從一線城市搬到乳山銀灘。「12萬元拿下兩室一廳60多平方米的海景房，怎麼算都超值。」儘管交通不太方便，沒有大商場和電影院，重要的是，相比城市，乳山銀灘的「新式鄉村生活」讓她享受到了生活和安靜。而低廉的物價和明顯減少的開支也令她把工作的壓力一掃而光，甚至連睡眠質量也得到了明顯改善。

小陽在趕海。（取材自北京青年報）
小陽在趕海。（取材自北京青年報）

而對陳鳴來說，在銀灘，最能拉升幸福指數的一點莫過於能實現海鮮自由。他感慨：「來到這裡，生蠔、蜆子、扇貝樣樣都有、個個都大。只花50來塊錢就能吃一頓豐盛的海鮮大餐。」

不過，仍有一部分在銀灘買了房子的年輕人，甚至為當初買房的決定感到後悔。有網友總結了「勸退」在銀灘買房的幾大原因：一是交通不便，去機場開車來回要兩小時，線上打車需要等待的時間也很長；二是非常潮濕，櫃子和電腦包都能長毛；另外，銀灘也沒有大型商場。這裡同樣缺乏多樣的娛樂休閒場所，想看一場電影要驅車半小時到乳山市區才能實現。

對於這些缺點，陳鳴也表示認同。他還敏銳地察覺到，在銀灘，身邊多數同齡人來自外地，他們有人是考上了乳山市或銀灘的公務員，就在當地工作；還有一些是線上工作者，例如網課老師。

為了滿足日常生活的需求，他每個月至少會駕車前往100多公里以外的青島沃爾瑪進行一次大宗商品採購。「我會買那種非常大罐的餅乾、麥片還有一些飲料等等，一次性買到把車內空間全部塞滿的程度。」也是為偶爾感受一下城市的喧囂和繁華。有趣的是，車程約20分鐘的乳山市內商圈，陳鳴只去過兩次。

最終，曾在北京、上海等大城市工作過的陳鳴在乳山銀灘找到了他嚮往的生活。對於這樣的選擇，他說：「我完全清楚，如果我在一個地方買不起房，那我在那裡生活多久都沒意義。如果我繼續在北上廣深這類大城市打拼，可能一輩子也實現不了買房的夢想。」

對小陽來說，銀灘的小房子在某種程度上給予她一種信心和對未來的投資與保障。在小陽最新發布的一篇帖子中，她提到了最近關於日本排放核廢水的爭議，有人惡意調侃說「海景房變成了核景房」，不少人都詢問她是否已經賣掉了房子。小陽堅定地回應：「沒有啊，好不容易給自己選的避風港，怎麼會賣呢？」

房價 北京 日本

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