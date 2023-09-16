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多虧李佳琦賣眉筆翻車? 老牌國貨日漲粉52萬、銷量飆25倍

中國新聞組／北京16日電
蜂花官方旗艦店抖音直播間，工作日的午休時段仍有4萬人同時在線。（取材自藍鯨財經）
蜂花官方旗艦店抖音直播間，工作日的午休時段仍有4萬人同時在線。（取材自藍鯨財經）

「直播一哥」李佳琦日前直播帶貨介紹一支79元（人民幣，下同）的花西子眉筆時遭砲轟「翻車」，彩妝品牌花西子隨之也陷入風波之中。蜂花、蓮花、活力28等老國貨品牌卻因即時蹭熱度，一擁而上拚宣傳而「大獲豐收」，有的一天漲粉52萬，產品銷量飆上25倍，還傳出賣到斷貨，眾網友也樂得看大戲撿便宜，湧入直播間買買買。

李佳琦9月10日直播帶貨花西子眉筆，被網友嫌太貴，他則當場反嗆是「這麼多年了，工資漲沒漲？有沒有認真工作？」言論引發爭議，他先發文道歉，隔天又哭著道歉，微博粉絲還掉了百萬。紅星新聞報導，李佳琦在直播間發言「翻車」後，老國貨品牌卻迎來了高光時刻。

蜂花率先憑藉「79元產品套裝」以及「79能在蜂花這裡買到什麼」等相關視頻、互動，獲得了首批大量關注。據飛瓜數據，蜂花在9月13日漲粉48.6萬。直播間銷售額也翻倍增長，據飛瓜數據，蜂花9月11日開播的直播間，截至9月14日銷售額已超2500萬元，銷量也超過25萬單。而此前，蜂花直播間的銷售額很少超過百萬。

在「蜂花效應」下，不少國貨也紛紛加入了這場大戲。

鴻星爾克直播間主播用蜂花產品洗頭。（取材自上游新聞）
鴻星爾克直播間主播用蜂花產品洗頭。（取材自上游新聞）

以味精為主要產品的蓮花、運動品牌鴻星爾克也紛紛上線了79元套餐。鴻星爾克還與國貨品牌聯動，讓主播直播洗頭，並賣起了蜂花、白象等國貨產品。

據飛瓜數據，蓮花直播間的銷售額於12日開始瘋漲，13日銷售額已超11日的10倍，從10萬以下飆升至百萬以上。鴻星爾克在聯動當天直播間銷售額得到5倍增長。白象官方旗艦店也收穫了直播間銷售額超十倍的增長。

護膚品品牌「精心」和日化品牌「活力28」此次也「殺」出了重圍。

在李佳琦懟網友事件發酵後，北京協和精細化學製品官方授權旗艦店「精心官方旗艦店」帳號介於11號上午發布「別別別，真不是國貨都漲價」、「雖然我也賣70多，但我280g一桶」等視頻。據飛瓜數據，精心官方旗艦店9月13日漲粉量甚至高於蜂花、華為，日增長量達52萬。而其直播間銷售額也在12日達到了250萬至500萬，超11日的25倍。

活力28則是老牌日化企業。今年6月，活力28曾被曝欠薪、欠貨款，經營狀況不佳。而此次「活力28衣物清潔旗艦店」，憑藉主播大叔的「非專業性」，成為新星主播第一名。目前直播間內產品23種產品只剩產品在售，其他均標明「已搶光」。

北京 華為 微博

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