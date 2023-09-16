十一長假效應 中民眾：酒店住1晚 比我1個月房租還貴

上海迪士尼樂園酒店。（記者余承翰／攝影）

今年的中秋十一假期有8天長假，很多中國民眾打算出遊預訂酒店時，都被飆漲的價格嚇一大跳。有網友表示，「住1晚比我1個月的房租還貴，還是適合在家躺著」；也有人發現，酒店民宿毀約現象重現，業者想漲價不想履約，消費糾紛大增。

中新網報導，去哪兒大數據顯示，十一假期機票預訂熱門城市前3名為：上海、北京 及成都。其中，上海迪士尼樂園 一直是熱門旅遊景點。某家訂房平台顯示，平日還是2482元（人民幣，下同，約343.76美元）的上海迪士尼樂園酒店豪華花園景觀雙床房，假期漲到了5634元（約783.23美元），漲幅超過一倍。

以北京王府半島酒店為例，豪華套間大床房，平日的標價為2630元（約365.62美元），十一假期漲至3738元（約519.65美元）。除了北京、上海等傳統客流集中地，在亞運會的帶動下，杭州酒店價格也是水漲船高。也有網友表示想去洛陽玩，「一看酒店價格，直接翻了四倍，乾脆住公園長椅好了」。

據報導，除了酒店價格飆漲，之前飽受爭議的酒店民宿毀約現象也陸續出現。在上海生活的阿吉想去山東旅遊，就遇到業者宣稱無房，要求他取消訂單的情況。阿吉說，他查了平台上該旅館不僅還有房，且漲價頗多。平台方告知，不是酒店滿房，而是十一期間漲價，旅館不想履約。

九和律師事務所高級合夥人閆兵表示，消費者在平台預訂酒店時，會收到一個確認單，此時消費者與經營者之間的合同關係即已成立，經營者要求退單或漲價的行為都涉嫌違約。

今年5月，中消協就曾點名五一住宿價格普漲及毀約等現象。面對即將到來的十一假期，中消協也聯合中國飯店協會發布倡議，提出經營者不得相互串通，操縱市場價格；應當遵守誠實信用原則，不得惡意毀約或以次充好。