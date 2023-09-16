中秋、十一假期首日火車票瘋搶 12306系統崩了 網哀號

「12306崩了」？網友發現原帳號被登出且要求重新登錄。(視頻截圖)

中秋十一假期首日火車票昨正式開搶，多個熱門地點一分鐘賣光，大批民眾及網友哀號「秒沒」、「比演唱會還難搶」。12306客服系統也因湧進大批抱怨「搶票難」的投訴，而崩了。分析指出，今年中秋十一假期，探親流、旅遊流交織疊加，「超級黃金周」出行需求呈井噴態勢，今年或將迎來近五年最火「十一」。

今年中秋十一假期從9月29日起至10月6日。中新經緯報導，昨天起，旅客可通過鐵路12306網站、App等購買中秋十一假期首日（9月29日）火車票。據多家旅行平台數據顯示，眾多車次開售即售罄，多趟熱門出京火車票在開售1分鐘後即賣光。

「不是吧，28號的票我又沒搶到」、「離家的距離只有一張票了」、「開售前預約搶票，開售立馬候補，根本買不到」，不少網友昨湧進12306客服投訴買不到火車票，還有帳號反覆登錄不上、乘車人列表刷不出來等問題。12306客服回應稱，昨天系統幾度有點崩潰，建議大家過半小時再嘗試購票刷新。但半小時後，很多人氣得再投訴：「車票半小時後都沒了。」

北京 日報報導，在返鄉團圓和長線出遊的雙重激發下，今年的「超級黃金周」出行需求呈井噴態勢。據美團數據，截至15日14時，目的地為重慶的火車票搜索增幅位居全中國第一，武漢 、重慶、鄭州 、長沙、成都為前五名熱門到達地，鐵路熱門出發地前五名是北京、廣州、深圳、成都、南京。

去哪兒數據顯示，首日火車票開售僅30分鐘，北京出發到武漢、西安、鄭州、長沙等地的多個車次車票已經售罄。飛豬數據顯示，昨天的火車票預訂量環比非節假日及暑期的日常勁增近三倍，較今年暑期也增長近兩倍，刷新今年以來的火車票單日預訂峰值。

中新經緯報導，「中秋+十一」八天超級黃金周將創造新的旅遊高峰。據攜程14日發布，截至13日，「十一」國內遊、出境遊雙雙火爆，機票、景區、酒店、跟團遊等產品已進入預訂高峰期。國內旅遊產品「十一」預訂量環比前一周增長88%，同比增長超四倍。北京、上海、成都、杭州、廣州是前五名熱門旅遊目的地。杭州因亞運會，整體訂單及機票預訂量同比增長都各超五倍。