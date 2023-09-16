易建聯退役儀式 男籃4大「移動長城」再同框 掀回憶殺

中國男籃「四大移動長城」巴特爾(左起)、王治郅、易建聯、姚明在現場合影。(取材自紅星新聞)

易建聯退役儀式15日在廣州舉行，退役儀式沒對外售票，只邀請了體報導。退役儀式上，姚明、巴特爾、王治郅、王仕鵬、周鵬等中國籃球名宿，以及眾多中國籃球界人士出席，共同見證易建聯完成人生中或許是最重要的一次轉身。姚明等四人是中國男籃的「移動長城」，代表著一個時代，易建聯的退役儀式，意味著一個時代告別了。

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紅星新聞報導，在退役儀式上，中國男籃「四大移動長城」巴特爾、王治郅、易建聯、姚明合影，球迷們掀起一波「回憶殺」，而易建聯幽默感爆棚，「很久沒有感覺自己這麼年輕過了」。易建聯表示：「曾經我以為說一句『謝謝』很容易，但當我決定退役時，我才發現這個詞很重，我要感謝的人有太多。」

易建聯感謝了廣東宏遠隊，他說道：「一人一城我也做到了問心無愧，也感謝廣東宏遠回贈我7個總冠軍。」易建聯還感謝了一路走來的媒體朋友們：「採訪我是一件非常痛苦的事情，因為我是一直出了名的不愛說話。每個聲音都很感謝，你們的批評和質疑讓我認清自己還有很多缺點，告訴我不能半途而廢，要更加自律成就更好的自己。」

退役儀式上，易建聯發言。(取材自紅星新聞/視覺中國圖)

在退役儀式上，易建聯提到了中國男籃：「中國男籃對於我而言是神聖的名字，每當我穿上國家隊戰袍，都能感受到強大祖國給予我的自豪感。」

在退役儀式上，易建聯展現了少有的「易式幽默」。易建聯感謝了巴特爾說道：「感謝我的老哥大 巴，這麼多年一直都很關心照顧我。2004年我們成為隊友在雅典並肩作戰，無論從球風還是外型，我一直都認定你是個典型的內蒙硬漢。直到某天，我看了西遊伏妖篇。你都已經加入了取經的隊伍，步伐越走越遠，讓我也開始憧憬退役後那擁有無限可能的未來。」