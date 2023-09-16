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多項數據高於預期 中國經濟「弱復甦」 最糟時期已過?

記者陳宥菘／綜合報導
中國國家統計局15日發布數據，8月全中國規模以上工業增加值同比增長4.5%。(中通社)
中國國家統計局15日發布數據，8月全中國規模以上工業增加值同比增長4.5%。(中通社)

中國國家統計局15日公布8月多項經濟數據，其中8月工業增加值年增4.5%，比前月加快0.8個百分點，創下今年4月以來最快增速；社會消費品零售總額年增4.6%，比前月加快2.1個百分點，也是自今年5月以來最快增長。上述兩項關鍵數據均高於市場預期，顯示中國經濟出現初步「弱復甦」跡象。

投資方面，今年前8月全國固定資產投資年增3.2%，比前7月回落0.2個百分點。分領域看，基礎設施投資年增6.4%，製造業投資增長5.9%，房地產開發投資下降8.8%。

房地產部分，今年前8月全國商品房銷售面積年減7.1%，住宅銷售額下降3.2%，顯示中國房市復甦仍乏力。對此，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，房地產市場目前還在調整階段，在認房不認貸、住房貸款最低首付比例調整等優化措施落地後，房地產投資、銷售、市場運行將逐步改善。

路透引述分析認為，8月工業、消費增長均優於市場預期，加上稍早發布的進出口外貿數據降幅亦有收斂且表現優於預期，中國經濟已在底部上探，要維持經濟企穩勢頭仍待後續刺激政策加持。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，中國經濟出現企穩跡象，說明前期政策寬鬆起到效果，後續要看政策提振效應能否持續、以及能夠持續多久，重點關注城中村改造相關政策何時推出、力度有多大、對於穩經濟能發揮多大作用。

凱投宏觀中國經濟主管預計，今年內中國將進一步放鬆貨幣政策，房地產市場將得到進一步支持，並採取措施提供財政支持，若確實如此，經濟最糟糕時期可能已經過去。

付凌暉表示，今年以來受市場需求不足影響，工業生產一度面臨一定壓力，下階段儘管外部環境複雜嚴峻，工業轉型調整仍面臨壓力，但擴大內需政策逐步顯效，產業升級穩步推進，發展新動能繼續壯大，工業生產有望保持總體平穩。

就業方面，中國8月全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。值得注意的是，青年失業率自7月起暫停公布後，統計局本次也未發布8月青年失業率數據。付凌暉表示，從調研和一些部門數據情況來看，青年人就業在8月出現明顯改善。

投資 房地產 就業

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