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國航起火賠償3選1 先簽和解書…乘客不領情

中國新聞組／北京15日電
國航CA403航班緊急現場。（取材自極目新聞）
國航CA403航班緊急現場。（取材自極目新聞）

從成都天府機場飛往新加坡樟宜機場的國航CA403航班，在著陸前客艙出現煙霧，機上人員緊急撤離。事後國航提出賠償方案，800元（人民幣，下同）電子補償券、2000里程、400元現金補償三選一。不過有乘客說不打算領取賠償，「如果一年內我和孩子的身體和心理上後續沒有出現問題，我可能會考慮領取這個賠償」。

極目新聞報導，這架國航CA403航班飛機在著陸前，客艙內出現煙霧，落地後多條緊急滑梯被打開，機上人員緊急撤離。媒體報導，原因是飛機左側發動機起火。國航通報稱，CA403航班執飛機型為A320neo，初判煙霧係發動機機械故障。

乘客蔡女士表示，她在國航APP裡諮詢CA403航班賠償問題，客服表示，如果要領取賠償，需要簽署一份和解協議聲明，「本人同意放棄對中國國際航空股份有限公司及其受雇人、代理人、保險人等所有相關利益方以任何形式（包括訴訟或其他任何形式）提出任何有關的權利主張」。她對此賠償方案無法評價，待諮詢律師後再作決定。

另一名乘客陳先生說，自己是與孩子一起乘航班返回新加坡；經過緊急撤離事件，自己經常失眠，孩子也不敢自己睡覺，晚上會做噩夢。回到新加坡後，公司讓他休息了一天，上兩天班後身體出現不適，醫師建議他在家休息五天，「現在醫療費用已經達到了2000多元星幣（約10500人民幣）」。

陳先生說，他明確向國航方面表示，不認可現在的賠償條款。而且目前都是客服與他溝通，國航沒有提供一個清晰和方便交流的渠道，他希望國航可以提供相應平台供乘客與航司溝通賠償事宜，以便乘客知曉自己應該享有的權益。

國航APP中的賠償方案及解協議。（取材自極目新聞）
國航APP中的賠償方案及解協議。（取材自極目新聞）

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