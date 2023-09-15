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形象不好？ 上海外賣員商場休息 遭保安驅離

中國新聞組／上海15日電
788廣場內，很多小哥在公共區域休息。（取材自上觀新聞）
788廣場內，很多小哥在公共區域休息。（取材自上觀新聞）

一名上海外賣騎手潘先生日前在一家購物廣場用餐後在公共區域休息，商場保安卻以「買東西時要穿自己的衣服」為由驅趕，他認為遭到歧視，憤而報警並發視頻，引發網友對「送外賣的形象好不好」及「穿外賣制服在商場休息不文明？」的論戰，話題衝上微博熱搜。

來源：YouTube

綜合媒體報導，該名騎手表示，自己在靜安寺一家購物廣場吃完飯後在公共區域休息，結果遭到商場保安驅趕。保安表示，「歡迎你來買東西，但是買東西時要穿自己的衣服」。騎手認為這樣的規定區別對待消費者，是一種歧視。

商場工作人員表示，「不允許外賣騎手在商場公共區域內休息」。工作人員表示，該商場從未拒絕外賣員入內休息，不過，對於身著工作服的外賣員，確實會禮貌提醒商場有專門的外賣員休息區。

事發現場報警。（視頻截圖）
事發現場報警。（視頻截圖）

騎手說，保安希望他前往外賣員專區休息，但他認為自己暫時不接單，處於非工作狀態。而且他在商場消費是消費者，理應可以留在商場休息。

保安的態度和語氣逐漸強硬，騎手氣不過，撥打了110，讓警察介入調解；事後，商場和保安向潘先生致歉但仍強調，商場設有外賣員休息區，未來會加強指示引導。

網上有個問卷提問，「不讓外賣員進商場休息是歧視嗎？」，有7千多名網友參與問卷，其中超過6千人給出肯定答案，認為「都算消費者，都有權在商場休息」。

對於商場的回應，不少網友表示難以接受，他們指出，外賣騎手進商場即使不消費，也不屬於商場工作人員，不歸屬其管轄範圍。同時這名外賣小哥還在商場消費，屬於商場的客戶，應該享有該商場公共區域休息的權利。但也有部分網友認為「商場有自己的管理制度」。

送外賣的形像不太好？上海一外賣騎手商場休息遭驅趕商場的回應網友「不買帳」。（取材...
送外賣的形像不太好？上海一外賣騎手商場休息遭驅趕商場的回應網友「不買帳」。（取材自上游新聞）
外賣小哥潘先生事發時所在的休息處。（取材自上觀新聞）
外賣小哥潘先生事發時所在的休息處。（取材自上觀新聞）
晶品購物中心提供外賣員的休息區。（取材自上觀新聞）
晶品購物中心提供外賣員的休息區。（取材自上觀新聞）
送外賣的形像不太好？上海一外賣騎手商場休息遭驅趕商場的回應網友「不買帳」。（取材...
送外賣的形像不太好？上海一外賣騎手商場休息遭驅趕商場的回應網友「不買帳」。（取材自上游新聞）

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