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上海宜家變老年人「相親角」 爺叔阿姨都在這尋找愛情

中國新聞組／北京15日電
在上海宜家家居徐匯商場店二樓餐廳，來自全上海的爺叔阿姨們在這裡消磨辰光，更想要尋找愛情。（取材自觀察者網）
在上海宜家家居徐匯商場店二樓餐廳，來自全上海的爺叔阿姨們在這裡消磨辰光，更想要尋找愛情。（取材自觀察者網）

走進上海宜家家居徐匯商場店二樓餐廳，會發現所有座位幾乎被爺叔阿姨占據，能找到一個空座位變得很奢侈，原來他們不只在宜家消磨時光，更把這裡當成「相親角」，演繹著最真實、生猛的「愛情江湖」。

綜合央視網、新聞晨報報導，這一天，來自全上海的爺叔阿姨們就像是約定俗成，牢牢地將這裡幾乎所有的座位占據，來這裡消磨辰光，更想要尋找愛情。

午後1時多，過了午餐高峰期，為了用餐而短暫停留的顧客們散去，老年朋友們的聚會才剛剛漸入佳境。一位戴著草編太陽帽、約莫60歲的女士摘下墨鏡，詢問穿著黃色工服的工作人員相親角在哪裡，工作人員指了指餐廳裡人聲鼎沸的盛況對她說，「這裡面都是的，你進去找他們就可以。」

何念（化名）把宜家相親角稱作自己的社會學堂，他每周二來到這裡觀察。何念笑瞇瞇地分享自己的心得，「我覺得年紀大的老人，男人就想找一個免費的保母，女的還像18歲時想的一樣，不僅是情緒價值，還有生活的各個方面，反正和你們小年輕想的一樣！」

除了何念，齊均（化名）自稱為相親角的活字典，他穿polo衫會解開兩顆扣子，並把下擺整齊地紮進褲子裡。在茫茫人群中，他能夠認得出這裡的新面孔，並一直在不同的桌邊坐下和對面的女士攀談。不過他清楚地知道在這裡找到對象的機率很低，因此老人們來這裡大多只是找人聊聊天，排遣一下寂寞。

下午3時許，一位身穿一身大紅連衣裙、精心塗抹口紅的阿姨被一位紅娘牽著手走了進來，臉上帶著羞答答的笑意。紅娘很嫻熟地將她帶到了靠窗邊一個安靜的座位，在座位的另一端，一位同樣精心打扮一番的爺叔早已等候多時。由紅娘精心撮合一番的相親就在這裡上演。

關於在相親角很難找到老伴的問題，其實老人們各有各的故事。

相親角還有一位「紅人」劉磊（化名），他今年62歲，自稱「在這裡算年輕人，還有的等」。劉磊對愛情持有自己的看法，他說，「愛情對我來說最好一次性成功，否則會損害自身對愛情的感覺，一次次的結婚又離婚，最終愛情變得像牛皮蘚，讓人麻木不仁。」

退休後，劉磊回到養老院去給比自己更年長的銀髮族說脫口秀，他將創作看作是自己的情人。劉磊的話中透露出一絲對愛情的不確信感，他說「人們在誤解的時候結合，在理解的時候分離」，同時「真正的相愛和邂逅都在小說電影裡，現實生活中都是談房子和錢的」。

這群爺叔阿姨們內心無比期盼著這一周一次的聚會，但也盼望著那些寂寞的老友有一天不再出現在這裡，這或許就代表著他們相親成功了。

上海宜家家居徐匯商場店二樓餐廳裡的「相親角」。（取材自觀察者網）
上海宜家家居徐匯商場店二樓餐廳裡的「相親角」。（取材自觀察者網）

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