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小米AI助理「小愛同學」跳針：中國是民主國家嗎?

中國新聞組／北京15日電
「小愛同學」系統故障，引發嘲笑及熱議。（取材自微博）
「小愛同學」系統故障，引發嘲笑及熱議。（取材自微博）

中國小米科技的智慧型(AI)產品助理「小愛同學」14日出現系統故障，無論使用者詢問什麼問題或作出什麼指示，都反覆得到「中國是民主國家嗎？」、「歷史和現實充分證明，中國的民主模式符合本國國情」的回答，引發嘲笑及熱議。有人認為，不排除是小米內部員工以這種方式，對公司進行某種程度的抗議或報復。對此，小米方面尚未作出解釋。

來源：YouTube

中央社綜合網路訊息報導，14日陸續有網友反映，指利用「小愛同學」查詢各種生活資訊，或是開啟小米旗下產品詢問各種問題時，不論語音還是文字，得到的只是兩種回答，一是較短的「中國是民主國家嗎？」另一種回答，則是較長的「歷史和現實充分證明，中國的民主模式符合本國國情，受到人民擁護，是真正的民主、管用的民主、成功的民主。中國是當之無愧的民主國家」。

據報導，「小愛同學」這樣的回答，頓時引起不少網友驚呼，直指「小愛同學要造反了嗎」、「小米藥丸（要完）了」、「雷老闆（指小米創辦人雷軍）還好嗎」、「小愛鬧情緒了吧」。

有網友則認為，從「小愛同學」重覆回答敏感詞彙來看，不太像是系統故障，而比較像是管理「小愛同學」的小米員工，以這種方式對公司進行某種程度的抗議或報復；也有人認為，不排除是「境外勢力」的駭客在惡搞。

經過對照，上述「中國的民主模式符合本國國情，受到人民擁護」的較長內容，是來自前中國外交部副部長樂玉成2021年12月2日在北京國際俱樂部舉行的「中外學者談民主高端對話會」上的致詞。

「小愛同學」系統故障，引發嘲笑及熱議。（取材自微博）
「小愛同學」系統故障，引發嘲笑及熱議。（取材自微博）

小米 北京 駭客

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