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WSJ：中國藉醫藥反腐降低醫療費 有助習近平實現共富

中國新聞組／北京15日電

美媒報導，根據取得的中國政府資訊，在紀檢人員展開醫藥反腐風暴下，今年到目前為止，已有超過190名醫院黨委書記、正副院長被查落馬，他們既有現任者，也有已退休者。報導引述專家的話指出，打擊腐敗是降低醫療費用的一種方式，有助中國國家主席習近平實現共同富裕。

華爾街日報中文網報導，雖然中國當局以往也曾打擊過醫藥行業的腐敗，但今年行動的力度尤其大，堪比近年來對網路巨頭及校外培訓產業的整頓力度，而這些整頓已改變中國經濟的大片領域。據中國官媒報導，今年以來被查的醫院高層主管人數，已是去年全年的兩倍多。

報導指出，中國這場針對醫藥界的整肅行動，正值經濟陷入成長放緩的新時代，中國領導層正想方設法促進民眾增加消費。

報導引述耶魯大學衛生政策和經濟學副教授陳希指出，打擊腐敗是降低醫療費用的一種方式。而醫療費用是引發中國家庭焦慮的根源之一，這種焦慮讓民眾更傾向儲蓄而不敢消費。

哈佛大學教授、中國衛生政策專家葉志敏（Winnie Yip）更直指，中國領導人明白，如果民眾負擔不起醫療費用，社會穩定就會受到威脅。

其他醫療專家認為，醫療反腐行動也有助於習近平實現「共同富裕」的承諾。這一口號被廣泛認為是致力於「引導中國走向平等主義」，而這種精神理念在毛澤東領導的中共統治初期數十年間曾經深入人心。

然而專家指出，在中國，由於監管不力，加上資金不足的醫院面臨財務壓力，醫師和管理者不得不透過收賄增加個人收入並為醫院創收，進而導致腐敗盛行，包括患者有時要向醫生支付「紅包」這種非正式費用，以換取更快或更高品質的治療。

葉志敏說，如果中國不針對醫療系統進行提高醫師待遇等結構性改革，醫藥反腐帶來的任何節省開支的成果，最終都將化為烏有。醫院和醫生不能收回扣，就會想其他辦法賺錢，醫療成本就會繼續居高不下。

醫療費 習近平 耶魯大學

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